【溝通技巧】職場禮貌十誡：壞消息要當面講、表達相反意見要適時

「溝通」絕對是工作者最該具備的軟實力，過去電腦未問世時，我們用面對面、書信洽談合作，如今有 E-mail、通訊軟體的協助，讓商談公事更為效率。但是，科技的協作，不代表就能忽視 工作溝通禮儀 ，快來檢查你是否誤觸溝通地雷了！ 文／ JANDI 特約編輯陳薪智

不論當面對談，或用 E-mail 、通訊軟體，「工作溝通」不僅是職場上個人的軟實力，更是一間企業永續經營的重要競爭力。（《見習無限耆》劇照）

進入職場後，工作上難免犯些失誤，有些冒犯無傷大雅，只是讓個人專業形象打折扣；有些犯錯卻可能一夕之間，讓公司損失好幾千萬！工作，每個人勢必要學會「溝通」的能力。

不論當面對談，或用 E-mail 、通訊軟體，「工作溝通」不僅是職場上個人的軟實力，更是一間企業永續經營的重要競爭力。

也許有些人不認為「溝通」，會對自己仕途升遷造成影響。觀察職場上的成功人士，他們的成就往往奠基於重視細節中的魔鬼，因為重視每次溝通、聯繫、避免出錯，個人品牌形象才逐漸在市場上建立起來。工作溝通，看似不難，但要做到盡善盡美，的確要花一些功夫。

以下 10 點建議，讓我們蛻變成一位善於溝通的工作者！

1. 注意每次溝通的用字遣詞

不論是簡報、文件或是通訊軟體的資訊傳遞，用字選詞錯誤、文法邏輯不通，往往造成閱讀者的困難，同時給人不用心的評價。

每次按下傳送鍵前，若是重要文件，請同事幫你檢查一遍，也可以在無人房間，大聲朗讀出來，感受語句的抑揚頓挫。

若是常用的詞彙，自己又經常會出錯，不防建立一個詞彙清單，每次使用前先對照一下，或利用網路字典，再次驗證正確性。

1. 注意每次溝通的用字遣詞（《華麗上班族》劇照）

2. 壞消息還是當面談較有禮貌

Email、通訊軟體讓溝通變得方便，但不代表所有消息都適合在上面發佈。

解僱、離職、取消合作……這些資訊透過科技，無法真實傳遞當事人的語氣、情緒，甚至是細微的肢體語言。為了避免曲解片面之詞，或是降低誤會的風險，這些都該透過口語表達、行為練習，讓溝通這件事更順暢。

2. 壞消息還是當面談較有禮貌（《未生》劇照）

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資料參考來源：本文部分翻譯自 Mindtools 文章：10 Common Communication Mistakes

【本文獲「JANDI」授權轉載，原文：工作溝通禮儀知多少？ 不必要的溝通誤會可以這樣避免】