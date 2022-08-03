衰老細｜為慳錢氣溫32度才開冷氣　更只可較28度　事主難耐想辭職

每家公司總有一些「特殊文化」，近來高溫難耐，有網民問「因為公司不開冷氣而想離職，會很誇張嗎」？對此，104職涯診所前輩建議，把重心放在自我鍛鍊，不輕易煩躁也是一種鍛鍊，當鍛鍊有成要轉職也比較有籌碼挑選。



台灣職場討論區「104職涯診所」有前輩表示，每家公司有不同的狀況，這次因為A原因離職，下一個公司可能無A因素但可能有B狀況令你不適應或C狀況讓你想離職。

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該名網民指出，目前公司的待遇與工作內容他都覺得還可以接受，離家裏也不算遠，本來想好好在這份工作上累積，但他最近卻因為冷氣的問題很想離職。

該名網民說，自己是去年10月左右到職的，所以沒有碰到天氣很熱的時節，結果最近天氣越來越熱，他才注意到公司在冷氣方面很「節儉」。公司規定要超過32度才可以開冷氣，而且溫度還只能設定在28度，理由是冷氣吹太冷對身體不好，而且還能節能減碳順便省錢。

後來聽同事討論才知道，之前有其他人試著向老闆反應希望溫度可以調低一點，結果老闆說他覺得室內28度剛剛好，覺得熱的人請自備小風扇，於是再沒有人提出異議。再來就是公司還規定18:00下班時間要準時關冷氣，等於有事加班的話，整個空間會又悶又熱。

該名網友表示，「看着現在越來越熱的天氣，真的很難想像我要怎麼度過這個夏天，室內空間不涼爽的話，真的會讓人上班很煩躁，做事沒效率。因為公司不開冷氣就想離職會很誇張嗎？或是有甚麼比較聰明的反應方式嗎」？

對此，職場來抬槓LINE友南胡說，老闆對冷氣都這麼小氣，想必福利年終也不會太大方。104 FB粉絲頁網友則回答，這種錢都要省的公司真的別待了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】