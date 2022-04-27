辭職｜人工再高也別留戀！沒成長、氣氛差　8個跡象代表該要轉工

過去兩年，美國自願離職的人數創下新高，這種現象被稱為「大離職潮」（The Great Resignation）。新冠肺炎或和社會的種種動盪，成為許多人離職的原因，他們受不了生活的乏味、停滯不前，決定重新審視自己的人生所求。有些人已經找到了新工作，有些人還正在試圖改變生活方式，在過渡期中持續摸索。



出現 8 個訊號，代表你該離職了！

如果你也正考慮是否要加入這波大離職潮，或打算轉換跑道，或許能利用以下跡象來做評估，看看是否時機已到：

離開需要勇氣，但遇上以下狀況，真的別再考慮太多：（按圖了解）

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1. 目前職位已經無法再推動你成長

優秀的運動員常會採取多樣性的體能訓練，或大幅改變例行活動。這是因為到了某個時候，讓我們習以為常的事，不再能帶領我們成長。同理，當你發現曾經嚮往的目標，不再是推動你成長的動力時，那就是時候做出改變了。

離開現職是重大的決定，所以不妨在目前的環境中做出一些改變，以不同的方式看待目前的任務，並做出一些微調。但如果你已經用盡方法，卻仍舊無法改善時，那或許就到該離開的時候了。

2. 常帶着疲憊、倦怠或恐懼工作

如果你常對接近你的工作感到害怕，那時候認真考慮改變它或離開了。 畢竟生命短暫而珍貴，工作應該扮演讓它豐富的催化劑。這可能並不是因為公司或同事很差勁，只是那份工作不再適合現在的你。

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3. 導致你養成壞習慣

如果你發現自己在做一些過去會被自己會認為是不道德、不正確的事，那可能代表你的工作場所是「有毒」的，建議趕快離開。當你為目的而尋找的東西開始和你的價值觀不合時，代表你需要放手了。 永遠不要讓工作環境讓你的價值觀、人格或個性變糟。

4. 工作場所不健康

會對人大喊大叫、侮辱人，或讓你累到崩潰的工作場所，都是你該遠離現職的訊號。有些工作場所一直待着，長期而言會對身體或情緒健康有害。

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5. 公司福利不足

你可能會因為所做的工作而獲得豐厚的報酬。但如果公司福利很不理想，那會這一切都會「貶值」不少。想像一下，就算現職比其他類似屬性的職務支付更多薪水，但如果帶薪假更少、健保福利更糟，豈不是讓你有更多支出嗎？

6. 工時太長

為了精神和身體健康，保持良好的工作與生活平衡很重要。如果現職需要你每周工作 70 小時，建議你到別處尋找機會。儘管你可能對放棄豐厚的薪水猶豫不決，但當你把薪酬換算成時薪，可能會發現它並沒有想像地那麼吸引人。

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7. 氣氛不佳

在出色的主管和同事的幫助、支持下，通過艱鉅的工作，並獲得動力是一回事。但 如果工作場所氛圍不好，那麼它可能不適合你。 即使你有應對這種氛圍的個性，但如果你為一家與自己並不合拍的公司工作，可能會在未來某個時候無緣無故地被裁員。

8. 這不是你想做的

有些產業支付較多的報酬，但如果你進入了一個薪水不錯卻不是自己真正想從事的領域，可能會因此感到痛苦。你可能還得在這泡上 10、20 甚至 30 年的工作時間。你應該把日子花在做有意義和引人入勝的工作上。

參考資料 / Harvard Business Review、Nasdaq

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