睡眠｜生理時鐘以90分鐘為一單位　每日應睡5組　不夠可這樣補眠

現代人經常有睡眠方面的問題，無論是該就寢了卻睡不着，或者即使睡了很久，醒來時卻依舊感到疲勞等等，令人相當困擾。近來日本媒體，就分享了能夠提升效率的睡眠習慣。



日本媒體《日刊SPA！》近來專訪開設睡眠沙龍，有「睡眠教練」之稱的矢野達人。矢野表示，人的生理時鐘約以90分鐘為一單位，一天24小時就相當於16單位。因此在睡眠方面，也能將時間以90的倍數計算調整。

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矢野認為，每個人一天可以睡滿5單位，也相當於是7小時30分鐘，一周35單位為規律進行調整，對養精蓄銳最有幫助。如果睡不滿5單位，那麼剩下的1單位可以在隔天午睡時找時間補充。

另外，他推薦在平常中午12點到下午2點，以及傍晚5點至7點這段期間，進行約15到20分鐘小睡片刻，讓大腦的溫度下降。小睡前還可以先喝點咖啡，在咖啡因的醒腦作用下，稍睡完醒來時會感到特別有精神。如果真的忙到連補眠或小睡片刻的時間都沒有，那麼就在每隔90分鐘時，閉眼冥想個2分鐘，進行小幅度的腦部休整，也能夠提起精神。

矢野更提出建議，表示「自己的睡眠時間」最好不要超過「在被窩中的時間」的85％。平時也能自己手動紀錄「睡眠日誌」，讓自己瞭解到在甚麼時候入睡最有效，養成屬於個人的睡眠習性。

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