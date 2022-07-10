維他命丸｜B雜早晚吃效果有不同　工程師一改服用習慣即見變化

現代人幾乎習慣每天吃保健食品，尤其「B雜」更成為補充營養、提振精神的必備熱門款，因此不少人總認為B雜應白天服用為佳，但真的是這樣嗎？來自台灣的營養師宋明樺對此說明，其實B雜不僅能在白天穩定神經，晚上吃更有助於提升睡眠品質，甚至有一名工程師在聽信這番話後改為晚上補充，結果除了睡眠改善外，白天精神還變好了！



宋明樺於電視節目《醫師好辣》中指出，B雜是一個涵蓋B1、B2、B6、B12、葉酸等將近10種元素的大家族，因此每顆B雜中的各種成分劑量都不會太高，服用起來較安全，且水溶性也較容易排出體外。

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不過，許多人總認為B雜僅能亢奮、提神，但它的功能其實有很多，像是其中含有的成分葉酸就很適合孕婦補充，因為這可幫助細胞分裂。此外，B雜還具有「穩定神經」的功能，這對本身個性容易緊張、工作性質高壓、生活步調快速等，導致睡眠品質較差的民眾來說，B雜反而能幫助穩定。

宋明樺分享案例表示，自己身邊有一名工程師朋友，對方因工作壓力大、工時長，長期都會服用綜合維他命的習慣來應付超時工作、晚上睡不好等情況，結果反而導致身體狀況陷入惡性循環。事後，宋明樺建議工程師改嘗試「晚上吃B雜」，一切卻有了驚人轉變。

經一番說服後，工程師終於聽從宋明樺指示：「早上別吃B雜，而是改為傍晚或睡前服用！」結果過了約2、3周，對方也驚訝表示自己睡眠時間並沒變長，但一周後好像真的有睡比較沉，深度睡眠部分明顯改善，且早上起床也變得特別有精神。

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宋明樺進一步強調，白天吃B雜確實有助於補充體力，但若大家本身工作需大量用腦、持續處在高壓環境下等，其實改為「晚上吃B雜」則對於神經穩定及睡眠品質都有不小幫助，建議大家可嘗試看看。

‎‎同樣來自台灣的家醫科醫生鄭名琁補充，因B雜有助緩解神經痛及修復，若罹患帶狀疱疹神經痛（皮蛇）患者會建議連吃B雜3個月；至於罹患貝爾氏麻痺患者，除了在急性期除了會開立類固醇外，同時也會給予B12幫助患者修復神經以縮短病程。

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