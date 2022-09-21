員工私隱｜每個座位專設鏡頭來監控？網民鬧爆　公司急忙解釋原因

近日中國網站瘋傳一間公司辦公室內，每個員工座位上方都裝有監視器，有人指出此舉是為了一對一監控員工，防止偷懶。不過現在傳出該有工作人員進一步澄清，公司是做遊戲研發的，會安裝監視器是為了防止洩密，並非監控員工。



每個座位上方都有監視器？理由：為防洩密非監控員工

深圳一間公司每個員工座位上方都裝有監視器，據傳是為了一對一監控員工，許多網友看到後直呼誇張，紛紛留言表示：

．「這是打工嗎，這像坐大牢」

．「犯了天條也不應該這樣吧」

．「是我工資不要，也不會在這裏工作」。



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針對監視器事件，更有該棟物業人員指出，網絡上瘋傳的照片，辦公室是業主以個人名義租賃的，今年5月搬進來後一直在正常辦公，剛開始裝修時，就注意到裝了很多攝像頭，還曾問過是不是為了防止員工偷懶。

當時該公司工作人員曾解釋，公司是做遊戲研發的，老闆需要關注到遊戲研發的每一個細節，在遊戲還沒上線的情況下，萬一出現洩密會造成很大損失，公司也沒法和投資人交代。

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另外也有中國媒體進一步追查，該辦公室位於深圳市寶安區一辦公大樓內，玻璃門上還貼着一家科技公司的logo，但這家科技公司的負責人表示，他們公司在今年4月就搬走了：「我們搬走後一直沒來得及到工商部門更換地址，所有很多網友都以為是我們公司，導致我們一直被網絡霸凌。我已經和大樓管委會聯繫了，他們已經把玻璃門上的貼紙撕掉了。」事後租給哪家公司，公司辦甚麼業務，他完全不知道。

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