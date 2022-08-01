私隱｜中國企業偷用「離職監控系統」　每30秒截圖　開除想走員工

今年2月，中國的職場社群因為一款監測員工離職傾向的系統被曝光而議論紛紛，根據相關媒體報道，這個系統可提前獲知員工的跳槽意向，甚至能夠知道員工甚麼時間、在哪些網站、投了多少封簡歷。



這次事件的引爆點在於某中國企業的員工在社群平台爆料，其因公司效益不好準備提前找工作跳槽，但卻在上班第一天被主管搶先約談之後被開除。從網民表述中可以看到，該公司主管直言「別以為你上班做甚麼我不知道，你甚麼時候想走我都一清二楚。」

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據報道，該系統的研發公司為一家叫「深信服」的上市公司。目前該公司已經下線了相關產品介紹和相關案例，但對於此事的討論已在網絡發酵。

使用該系統的公司是否侵犯員工隱私權？公開售賣的這類產品是否違法？打工仔如何能夠知道自己正在被監測？這類產品能夠售出並有一定市場是基於甚麼樣的商業邏輯？企業應該如何營造良好的職場環境？

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不僅監測員工偷懶，還能分析員工離職傾向

這款「深信服」所開發的軟體稱為「全網行為管理系統」，而中國媒體也披露了這款軟體的使用者手冊部分截圖。

細看這款產品的功能，包括「上網行為審計」、「違規上網行為管控」、「上網流量管控」、「企業信息、文件防洩密」以及「工作效率分析」，聽起來的確每一項都是每個老闆都想要的功能。

( 深信服科技官方網截圖 )

從使用者手冊看到，其對離職傾向分析系統的應用情境做出了明確的表示：為避免公司核心骨幹員工突然離職對公司造成損失或者影響，離職傾向分析通過識別使用者的上網行為，提前識別出有離職傾向的員工，幫助企業管理員做好員工離職傾向的事前發現，並有效接入、減少公司損失。

實際提到如何應用方面，深信服系統會根據使用者簡歷投遞，訪問招聘網站次數以及站內搜索關鍵字和站內職位申請的次數來判斷使用者離職風險傾向。

( 深信服科技官方網截圖 )

此外，從網友爆料的截圖中看到，行為感知系統可以將員工的離職傾向分為高危、疑似、可疑三個等級。

全網行為管理系統使用者手冊表示，如果使用者有投遞簡歷，站內申請職位的任一行為，設備會標記為高危，如果只有多次訪問招聘網址，設備會標記為疑似。有趣的是，離職傾向分析還提供「員工白名單」選項，被納入白名單的員工即可不被監控。

在離職傾向分析首頁會輸出相關數據，從部門和個人兩個方面，包含離職傾向人數、高危人數、離職傾向部門和離職傾向員工四項數據的分析。

( 深信服科技官方網截圖 )

實際上，此次提到的全網行為感知系統共有六大類，除了離職傾向分析外，還包括辦公網上網態勢、頻寬分析、洩密追溯分析、工作效率分析和未關機檢測分析。

其中，工作效率分析和洩密追溯分析也是針對企業員工的檢測。

具體而言，工作效率分析的應用情境，是指部分人員在上班時間利用網際網絡做一些工作無關的內容，導致工作效率下降，工作效率分析可通過自定義不同的時間段。過濾上班時間段員工的上網時長以及一些訪問的無關應用。最終，企業可以通過系統查看到員工整體怠工分析、怠工人員分析，以及時長分析。

深信服還在2018年申請了「一種員工工作狀態監測方法、裝置、設備及儲存介質」，而這個專利和員工工作效率分析密不可分。

( 深信服科技官方網截圖 )

而洩密追溯分析則是為防止政府或企業內網核心數據有丟失或者是核心人員順走了機密文件，將重要數據資產外發的情況。

是否違法恐有爭議

從這些目前看到的資訊來看，基本上這套系統是透過監控員工電腦的使用行為、流量等等發生在公司內電腦上的行為來進行分析。那麼，這套系統到底有沒有違反當地相關的法令？

整體上看，離職傾向分析是最令許多網民無法接受的一點。畢竟，離職是個自我意願的選擇，即便是公司想要掌控，也要在員工知情的前提下。

這次事件的引爆點在於某中國企業的員工在社群平台爆料，其因公司效益不好準備提前找工作跳槽，但卻在上班第一天被主管搶先約談之後被開除。從網民表述中可以看到，該公司主管直言「別以為你上班做甚麼我不知道，你甚麼時候想走我都一清二楚。」

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此次事件的爭議點在於，如果透過監控系統，抓到員工偷懶然後開除，比較沒有爭議。但是「員工打算離職」這個行為並非真正影響了實際工作，這也是此次外界將矛頭指向系統開發者深信服的原因。

中國的法律業者表示，「公司可以拿監測到的員工偷懶的證據，按照規章制度對員工進行處理。但是侵犯員工隱私權，也是事實，也應當承擔侵權責任。」

法律專家表示，深信服作為發明「員工離職行為監測系統」的公司，應當在銷售系統的時候，明確告知購買方，系統的合法使用範圍，告誡購買方勿使用系統做違法的事情，並設置違約責任以約束購買方。

而在關於是否侵犯員工隱私權的界定時，則只要是員工不知情的監控行為，均被視為侵犯員工隱私權。如果公司如實告知監控的行為、監控的範圍並對監控數據予以保密，且取得員工同意，才不算違法。

對於深信服的合作對象，即系統使用方的公司來說，公司以員工的離職意向數據為依據來開除員工，是違法解除勞動合同的，員工可以申請勞動仲裁，員工可以要求繼續履行勞動合同，也可以接受離職而要求公司支付雙倍的經濟賠償金。

專家強調，系統提供這樣的功能，並不意味着，企業可以通過各種監測手段，在員工不知情的條件下，來管理員工。「使用系統的公司，應當依法經營，尊重勞工，勿以監測系統來侵犯勞工的合法權利；而被侵權的員工，應該積極維權，這不僅是維護自己的合法權利，也是在維護社會的公平，法律的尊嚴。」

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