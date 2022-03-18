衰老細｜全公司電腦「Alt鍵」被拔光　小偷竟是老闆　原因超瘋狂

近日，中國一名員工上班時發現鍵盤上的Alt鍵不翼而飛，繞了辦公室一圈後，發現全公司的Alt鍵都消失了，奇怪的情景讓他相當困惑，調了監視器畫面想抓小偷，不料卻發現偷鍵盤的兇手就是老闆本人，讓他相當訝異。



全公司電腦「Alt鍵」一夜被偷光，原因曝光讓人傻眼

根據中國媒體《鳳凰網》的報道，福建省福州市的一家公司，早前一名員工上班時發現鍵盤上的Alt鍵不見了，更離譜的是，他繞了辦公室一圈發現，全公司沒有一個人的鍵盤上有Alt鍵，所有的Alt鍵都憑空消失，讓他相當驚訝。

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隨後，男員工與同事調監視器抓小偷，卻意外發現「熟面孔」，原來偷走Alt鍵的罪魁禍首就是老闆。監視器清楚拍下老闆親自走到每個人的座位，拔下鍵盤上的Alt鍵，拔完後便瀟灑離開現場。

該名男員工表示，要快速關閉視窗（Alt+F4）或切換視窗（Alt+Tab）時，都會需要用到Alt鍵，他推測老闆應該是為了防止員工偷懶，才會將Alt鍵拔除。

員工更表示，這名老闆的防止員工偷懶的手段還有很多種，早已見怪不怪。老闆為了不讓同仁們躲在廁所滑手機偷懶，曾經在廁所內安裝訊號干擾器，讓員工一進洗手間手機就失去訊號。此外，為了預防員工花太多時間用餐或中午時間找不到人，老闆規定大家要統一訂便當，用餐時間一個也跑不掉。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：專偷這顆！全公司電腦「Alt鍵」一夜被竊賊拔光，原因曝光讓員工全傻了】