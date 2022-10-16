凶宅洗屋師｜免交租住一年還有糧出？任職條件不易　出入要被監視

曾經是凶宅的房子有機會洗白嗎？在日本有一份職業「洗屋師」，專門入住曾經發生過凶殺、自殺等案件的房屋，並利用人身上的陽氣「淨化、洗淨」凶宅，讓房屋內不再陰氣重重，而近日洗屋師也在台灣出現了蹤跡，月薪介於25K～45K（約港幣6,200至11,000元）之間，任職條件、方法也一併曝光了！



買房最忌諱的就是買到凶宅，不僅自己害怕住進去，日後想要轉手時，還得當心房價因此大打折扣，而「洗屋師」，俗稱「凶宅試睡員」，就號稱可以讓房子再次入住，之後的屋主或新房客也不會因此產生負面影響，提升事故屋的入住品質和價值。目前在日本、中國都有出現「洗屋師」的蹤影，而他們的共通點就是「報酬極高」。

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近日Facebook群組《我是凶宅！！》上就出現了「職業洗屋師」的貼文，事主提到，會入住凶宅、事故屋一年幫忙洗白、洗屋，「屋主需負擔洗屋師每月45000元（台幣），為期一年配合房仲宣傳房價恢復正常。」

不過，想任職洗屋師的其實並不容易，事主同時也透露洗屋師任職的嚴苛條件，每天需在凶宅內待滿12小時，中途違約需付違約金3倍，並且還要接受家門口和客廳裝設的監視器，確認出入時間，另外他也表示，洗屋師一定要有正當的職業，一定要有勞健保，能夠與另外一個世界的室友和平共處，不能用宗教的方式去驅趕，而屋件則需要禁止黃、賭、毒等違法行為。

但就目前台灣凶宅法規來看，凶宅不管轉手幾次都需要備註，想真正的洗白恐怕得等到未來修法，想改善凶宅唯一的方法就是需要打掉重建，否則價值恐怕還是無法回升。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：免繳房租還能月領45K？「凶宅洗屋師」任職條件曝光，超邪門內容引網友熱議】