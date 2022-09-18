數據修復師｜被隱藏的遠不止是艷照　收費上萬元　值不值見人見智

華強北賽格廣場寫字樓的一間辦公室裏，36歲的王曉強背後，是兩排墨綠色的置物架，架子上擺放着近千張硬碟，那些都是「屍體碟」——有關歲月的記憶被恢復提取後，損毀的硬碟留在了這裏。



王曉強的職業，是數據恢復工程師，「對我們來説，修復的是冰冷的數據，對硬碟的主人來説，那裏面都是熱騰騰的故事」——有些是90年代的結婚光碟；有些是婚姻破碎後，需要呈給法庭的證據；有些是過世長輩的影像；有些是孩子剛出生時的照片……

做這一行，保密是第一要務。陳冠希的「豔照門」事件，讓客户們的隱私保護意識大大提升。不過，把保密工作做到「諜戰」級別的，是王曉強服務過的軍事部門、機關單位，以及高科技企業。

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以下為王曉強的自述：

硬碟下的人生百味

來我們這裏恢復數據的客户，大多數都是特別着急的。有些人是要拿到第二天開會使用的PPT，有的人還有幾個小時就要畢業答辯了，存着論文的硬碟出了問題。等待的過程中，不少人特別焦灼，在我們辦公桌前轉來轉去。這種焦慮的情緒，其實很容易傳遞給我們。説實話，我更希望你把東西留下後離開，我們也能更專注地幫你處理問題。

我印象比較深的，是一個女孩子，當時她在香港創業，來深圳看望男友的路途中，裝着硬碟的箱子重重摔了一下，硬碟損傷得很厲害，那裏面保存了她生意上所有的進賬出賬記錄，而且還是孤本。女孩是哭着走進來的，我檢查之後發現修復的可能性很少，她聽到這個消息，整個人一下子在我面前暈倒了。最後我們通過技術手段，幫女孩恢復了一部分數據，這個其實很不容易，也算是運氣比較好。她又通過其他途徑補充了一些信息，總算沒有影響生意的運轉。

華強北街頭

我們華強北這邊很多小商户，也是這樣，自己的財務數據，就保存在一個外置式記憶棒裏。外置式記憶棒的使用壽命一般不會太長，最後就只能拿過來修復。我還接待過一位中年女人，當時她的婚姻出了問題。可能因為生活不幸，她的精神狀態，看起來已經出了問題。同一句話，她能不斷地在你耳朵邊重複來重複去。整個通宵給我打電話，追問數據恢復的進度，或者講她的個人遭遇。

我遇到的客户當中，為離婚收集證據，要求恢復數據的人佔了一部分，也不算特別多。家庭客户當中，更多的還是恢復家庭視頻和照片。我這裏收到很多受損的結婚光碟，最早的有90年代的拍攝的，其實光碟的保存時間很短，有些4、5年就氧化不能觀看了。還有些是家裏的長輩去世了，子女出於懷念，要把以前的老照片或者錄像恢復出來。也有一些電影愛好者，他的硬碟裏存了大量的高清電影，現在網上已經找不到這些資源了，他喜歡這個，就特別珍惜這些東西。

我們接到過很多手機數據恢復的需求，特別是涉及到法律證據的。智能手機的數據恢復，成功率是非常低的，蘋果系統幾乎不行，安卓系統恢復的幾率也很小。這個是整個行業，目前都解決不了的問題，它們的存儲機制，就不允許有（恢復）這樣的操作。

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不可觸碰的秘密

「豔照門」這些事件出現後，客户對隱私問題也會更加謹慎。我們也遇到很多類似情況的，客户更多的是口頭上提醒你，但不會要求簽保密協議。其實，跟客户對話時，只要對方流露出保密的苗頭，我們都會主動提出跟對方簽保密協議。

這一行，對保密性的要求是非常高的，這也是我們的職業道德。我們的數據恢復操作間，是不會讓客人進去的，一台機器，可能同時要操作N個人的數據，也包括部隊、公安的東西。從保密的角度來説，我們不該看人家的數據，但一點不看也不現實。我們做完技術恢復後，總要抽查恢復的效果，這是工作的一部分。當然，不少時候，你也會看到一些遊走在利益灰色地帶的東西，對我們來説，只要不觸犯法律，我們不會去理會。我們公司是2014年成立的，給很多政府部門，電信等大企業都做過技術服務。公安部門的業務中，也會涉及到證據的恢復。

軍事、政府部門，以及高科技企業，對保密的要求是非常高的。

有些高科技企業，需要修復的硬碟要專人接送。有時候跟政府部門合作的項目，可能價格就兩三百塊，但你也要簽幾十、上百頁的保密合同。我們去某個部隊駐地做過數據修復，工作完成後，出來時隨身帶的設備、工具，全部都得留下，一個小螺絲刀都不能帶走，對方把所有的東西，折成現金賠償我們的損失。

還有一次，也是部隊的訂單。修復後的硬碟在運輸途中，顯示出現了異常情況。我們很緊張，立馬報了案。很快，安全部門就來到我們辦公室，馬上啓動了數據安全程序。事情很快查出來了，只是運輸中出現了小失誤，幸好，不是其他的情況。

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數萬元一單的背後

我們經常被人家看做修電腦的，其實這是專業技術性行業，能做的好，需要非常強的技術經驗，以及不斷地學習積累。

但很多客户不理解，很多人一聽報價就暴跳如雷，甚至直接就罵出來了，「我這硬碟才300塊，你就要收幾千塊，甚至幾萬塊」。但你真正需要的東西，不是硬碟，而是硬碟裏的東西，報價是根據恢復難度來的。我們做修復，也不是換個零部件，需要去攻克很多技術難題。

我有個朋友也是這樣，他的公司一年營收幾個億，自己的年收入也有幾百萬，總是為幾百塊的數據修復費用，跟我磨來磨去。説實話，我們做技術的，一跟人討價還價就頭疼，可客户總是這樣，你報價的價格他永遠覺得高。

大家不理解，估計也是因為我們沒有把故事講好。

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我們這行算是小眾行業，2003年的時候，深圳只有3家做數據恢復的公司，這是行業內最早的一批「吃螃蟹的人」。同行當中，做得最大的一家在北京，已經上市了，整個公司才幾十個人，他們現在基本上只接百萬以上的政府訂單，或者大企業訂單。

你別看現在市面上，很多人都打着數據修復的牌子，像我們華強北的小櫃枱上也有很多。但業內相互認可的專業公司，也就幾十家。我們平時接到的業務中，也有一些是那些小櫃枱轉過來的。

我們公司在2017年到2019年，生意做得是非常好的。但疫情之後，業務下滑得非常厲害。以前一個下午，我辦公室裏至少能接待3、5個客户，疫情後大家的溝通都改成快遞了，但是你看，下午一個快遞都沒有。

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我們同行之間也聊過，大家的情況差不多。業務下滑的程度，跟政府公佈的一些數據差不多。賽格這個樓，今年給我們免了三個月的租金，還有三個月，只需要交一半的租金，可見，大家的生意都不好做。

經濟大環境不好，大家都是能省則省，家庭裏有些影像要恢復，不着急的話，他就再拖拖，企業裏的一些數據丟了，他覺得員工沒以前那麼忙，要不就手工再錄入一次算了。

我前兩年在抖音上也開個號，記錄一些工作片段，前年就積累了兩萬多粉絲，但是我沒有堅持做。我們有個視頻，是講光碟修復的，也不知道怎麼回事，就在平台上火了。陸陸續續地，我們接到了很多修復光碟的訂單，其中最多的就是記錄婚禮的光碟。反正這個價格不貴，簡單的也就二三百，大家願意花這個錢，找回一些美好的家庭記憶。

生意現在是不好做，但這個工作我從大學時就開始做了，做到現在，已經把它當成了個人的一個事業。

大多數時候，我們接觸到的就是「0101」這樣的底層數據，它看起來冷冰冰的。但是對客户來説，這些數據可能是一段戀愛記憶、成長軌跡、天倫之樂，或者決定着公司命運的技術機密，甚至是關乎着國家安全的東西。

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