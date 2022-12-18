服務業｜客人可以有幾冇品？網民分享工作經歷　也曾遇過絕世好客

你遇過最強的客人是怎樣的客人？日本漫畫家「洋介犬」早前在Twitter上分享自己過去從事服務業時遇過的各種奇怪客人，意外引起網民分享熱潮，只要搜尋「#接客業であったすごい客（服務業遇過的厲害客人）」，就能看見網民分享的各種奇人軼事，今天就讓我們來看看日本服務業平常都面對着甚麼樣的挑戰吧！



日本漫畫家分享做服務業時遇過的怪客人掀起跟風潮

恐怖漫畫家「洋介犬」10月1日在自己的推特上分享了在遊樂場打工時的種種有趣經驗與遇過的奇怪客人：

．曾經有女子高中生看了自家店內的大頭貼機後跑來詢問：「請告訴我哪間店有更好看的大頭貼機台」；

．也有客人因為通關麻雀遊戲太過興奮而失去意識緊急送醫，隔天又跑來打一樣的遊戲；

．還有客人一個晚上就贏得了28個《心跳回憶》女主角朝日奈夕子的手辦，帶着超大量塑膠袋離開店裏，從此成為店中傳說；

．有奇怪的男人騎着腳踏車衝進店裏騎到店員身上一陣亂打，打完就逃走



這些經驗千奇百怪，意外引起網友大肆跟風，分享自己打工時遇到的神奇客人。

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日本衰客大全？大量網民共感轉推

有網民就分享，自己過去開店的時候曾遇過客人過了營業時間還賴在店裏，禮貌地請對方準備離開，卻得到：「我和這家店的店長可是老朋友！」的回應。

我：「但已經過時間了……」

客「就說我和店長是老朋友了！」

我：「店長就是我……」

客：「咦？」

我：「請問是哪位？」



也有網民分享，自己曾在不支援信用卡的店家工作，被客人詢問「能不能使用信用卡」，自己如實回答不能用之後，客人卻仍然死纏爛打不停逼問。

客「我看過你們能用啊。」

我「？不能用喔。」

客「我這就打電話確認。」

客人就這樣在自己面前走出店家，然後撥了電話。而自己也只能接起電話……

電話客「你們店裏的人剛剛竟然說不能用信用卡！！！！」

電話我：「不能用喔。」



當然也有可愛的客人！漫畫家分享自己打工溫馨經驗

在大量的衰客與怪客人經驗中，也有幾則暖心故事。就有漫畫家繪製漫畫，分享自己在自助餐店打工時遇過小學生客人。

獨自前來的小客人表示：「我的媽媽發燒了，我要幫她買一點柔軟的食物，還有幫小二的妹妹買晚餐。」

最後，由店裏兼職的主婦陪這位小客人一起挑選適合的菜。

「真厲害，這種時候就要挑……」

該名漫畫家表示，這名小客人是打工時印象最深刻的客人。

（Twitter / @otamiotanomi）

也有網友繪製漫畫分享自己當店員時的經歷，正當自己被態度差又強行想殺價的衰客糾纏時，遇到了一位貴婦特地使喚自己去打包商品，還不望強調自己有急事等不了。等衰客被嚇跑之後，好心的貴婦還特別安慰她：「這種客人最討厭了，你慢慢包就可以了喔。」讓該網友在推裏懷念地說：在我的店員人生曾有一次被超棒的客人拯救了，真想再遇到這位客人。

（Twitter / @pu92yu）

心有戚戚焉！衰客不分港日

不管香港日本，服務業總會遇到許多衰客，但偶爾也會有暖心故事，看了這些Twitter分享的故事，你是否也心有戚戚焉呢？

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