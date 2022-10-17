躺平｜年輕人只怨人工低　做事卻沒承擔？網民哀嘆問題癥結在這…

隨着時代改變，人們的想法與生活態度漸漸不同，在職場上也難免出現摩擦。



一名在台灣擔任電子業工程經理的女網友在網絡上發文，她認為新進員工總是抱怨薪資漲幅很慢，但自己卻不願意承擔更多責任，令她無奈感嘆「現在人覺得窮很合理就是了？」而帖文曝光後也掀起討論。

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日前一名女網友在《Dcard》上以「現在人是覺得窮是很合理就是了？」為題發文，女網友透露最近在工作上帶人感到非常無力，因為很多新進員工都只做好交辦事項，從來不會自動自發地提出自己在工作上的想法。此外，待了兩、三年的員工，遇到事情總是強調不是自己的責任，同時抱怨薪資漲幅很慢，但也不願意攬下更多工作。

女網友提到前幾天公司經理層級開會，HR要經理們多注意部門裏面有沒有Quiet quitting（意指不積極主動，只做最低限度工作要求，港譯「安靜離職」）的氣氛。對此，女網友感到相當困惑，「在這個大空頭的年代，不正是應該要好好工作增加收入嗎？不增加自己的技能、不承攬更多責任，只做好份內的事，是要怎麼增加收入啦？」

女網友表示自己出社會後，在工作上總是會承攬多一些責任，想辦法在每一間公司都做出點成績，並透過每兩年轉職，薪水已經是剛開始工作的好幾倍。在帖文的最後，她感嘆「可是跟現在的年輕人講這些事情，往往換來的都是白眼和心不在焉，是他們有甚麼更好的收入來源？還是我這個阿姨搞錯了甚麼？」

帖文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：

．「公司開的低，員工不想做更多工作，員工沒產值，公司不加薪（有產值也不一定會加薪），就是這樣的惡性循環」

．「開26K然後要會一堆技能，免費加班責任制，我覺得還沒升官會先升天」

．「要先確定做了會加薪，多的是給了新責任沒加薪水的，給多少做多少，等價交換」

．「再怎麼努力還不是看資歷跟公司制度加薪，不如拿多少錢做多少事，下班再去做其他兼職」

．「承擔越多責任，老闆越會增加工作，不是增加薪水，反正薪水都一樣，幹嘛要做這麼多」



另外，也有網友提到：

．「要看現在大環境，不能都怪年輕人，對於年輕人來說，如果再怎麼努力都買不起房，未來也不想生小孩，那其實活在當下、小確幸就好了」

．「好好工作還是甚麼都買不起，不如享受當下，反正沒甚麼可以失去了」

．「不如說現在年輕人都意識到要認清事實，大環境不是妳我能夠改變的，還不如想過自己想過的生活，何必那麼累呢？」

．「那麼努力也不會加薪，就算加薪了，我也抵抗不了通膨，那麼累幹嘛，我能養活自己就好啦」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】