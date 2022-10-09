職場穿搭｜街頭復古、繽紛色彩　3大重點　襯出日系OL秋冬知性美

要換季了，從早晚溫差變大這件事情，應該有感受到秋天要來了吧？這時候，你該做的，就是打開你最愛的購物網站買新衣服了唷～



日系服飾第一站「MiTCH」的首席顧問，也就公開了2022年的秋冬時尚趨勢，現在一起來看看吧！

準備為衣櫃換櫃前，不妨參考以下3個今季秋冬穿搭建議：（按圖了解）

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疫情帶動「Normcore」極簡穿衣哲學

MiTCH首席顧問高橋雄介提到，近年來受到疫情的影響，在服裝的穿搭上，由於家辦公與線上課程越來越普遍，外出與居家的界線逐漸模糊，「人們開始追求舒適不複雜的單品，如同近年持續流行的『Normcore極簡風』，是由Normal、Hardcore 兩個字所組成，沒有任何花俏的元素，僅利用俐落版型與剪裁，打造簡約舒適又不失品味的穿搭風格，再適時配戴件簡單配飾，不僅修飾臉部、頸部線條，讓氣色更加分。」

街頭 x 復古

從精品伸展台吹起「Street Style 街頭風」，使嘻哈及滑板文化重回街頭，高橋雄介也點出，女星、網紅都愛的千禧年「Y2K」風格持續延燒時尚圈，另外，Vintage復古風的透膚感上衣、墊肩西裝、變形泡泡袖也都是本季必備元素！

繽紛色彩

提到街頭、復古，自然會聯想到繽紛、鮮豔的色系，像是霓虹色 、多彩、拼布等大膽前衛風格為主，這些高彩度、能雀躍人心的顏色，今年秋冬請通通穿上！UNITED ARROWS台灣總經理森本裕史補充，在穿著英倫格紋圖案、多樣風貌的針織單品等傳統感材質及花紋時，搭配如紅色、橘色、綠色等強烈的撞色，也能營造出全新風格。

日系經典多層次穿搭

不同於春夏的簡約式搭配，MiTCH秋冬女裝主要延續日系經典多層次穿搭精神，透過如背心式洋裝、透膚系內搭上衣、不規則剪裁針織衫等單品，再外搭配襯衫、背心或是大衣，也能是西裝外套外面再加件長坂大衣，呈現出保暖又有層次感的搭配。

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