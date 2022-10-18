搵工｜見工被問何時上班　事主答兩周後　順道「憑實力」激嬲對方

社會新鮮人在面試時，有時可能難以回答人資拋出來的各項疑問



像是日前有女網友分享，自己在面試最後被問到「最快何時可以上班？」，她回應「兩周後，因為還有別的面試」，這樣的答案讓她疑惑「會被扣分嗎？」，多數人建議她回應「前公司需要交接，會花一些時間」。

難得事主答得如此直接，不知那間公司會否賞識她的坦率呢？😂（按圖了解）

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一名女網友在Dcard發文表示，她最近面試了一間公司，面試過程很順利，主管也積極問她問題，當下讓她感覺錄取率提高，但最後主管問她「最快何時可以上班？」她回答「大約兩周，因為後續還有其他面試」。

她自認這樣可以提高行情，增加自己的競爭力，不過主管馬上皺眉頭，也沒有多加回應就結束面試了，讓她疑惑「我這樣回答會很扣分嗎？遇到這種問題要怎麼回應？」

對此，多數人認為：

．「這種答案太直接，或許會讓別人認為妳沒有很大的意願來工作」

．「有些主管會覺得，妳是不是面試完其他公司沒上之後，才會來我們公司，而且也不確定妳錄取後是否會來，除非很缺人，不然應該沒機會了！可以試着包裝一下，告訴主管『因為家裏還有點事情，需要點時間處理，或因為租房需要點時間』」

．「我會回答『前公司交接期需要1個月』」

．「妳可以說有安排家族旅遊，打算結束後再報到，如果對方不同意，那代表未來要請數天的特休，也很難准假」

．「直接說前公司需要交接」



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