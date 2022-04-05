兼職｜代寫履歷、賣性用品　肯搏就有錢賺？5個過來人道出現實…

「小白在家就能做，輕鬆月入過萬」

「告別死工資，高質量副業讓你一晚狂賺700」

「每天讀書寫稿2小時，開啟月入過萬的副業」

「我靠聲音賺錢，活的有底氣」



網上關於副業的宣傳語看起來都非常誘人，彷彿只要踢開副業的大門就能立馬買房買車，實現財富自由。

特別是在深圳，在飯桌上，一開口就是「最近有甚麼好項目，你在哪裏搞錢？」只擁有一份工作已經不能滿足深圳人搞錢的慾望了。

知乎上關於副業話題的討論（知乎截圖）

所謂工資不夠，副業來湊。Amy白天做當代賽博ppt紡織工，晚上剪輯視頻做博主月入五位數；李梅一邊在私企工作一邊學習python和java，接私活的收入是工資的雙倍。身兼多職從此有了一個高大上的名字——「斜槓青年」，副業彷彿成了打工人養家餬口的救命良方。

然而，做副業真的能實現財富自由嗎？

在豆瓣，有16萬人加入了「副業失敗的一天」小組，他們抱着搞錢的目標聚集在一起，卻屢戰屢敗。

有數據顯示，在職場裏有將近一半的人希望擁有一個副業，但付諸心動的人只有兩成，剩下的人都在觀望——副業靠譜嗎？真的能賺錢嗎？

以下是幾位經歷過發展副業搞錢失敗的斜槓青年們的故事。

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嘟嘟：代寫簡歷，一個月只賺90塊

去年，我朋友拉我進了一個專門代寫簡歷的兼職群，裏面有客服不定時發單子，一單可以賺30~80元不等。但群裏僧多粥少，單子需要靠搶，一般發出來幾分鐘內就被人認領走了。搶到了單子後客服會把我和客户單獨拉進一個小群裏，我根據客户填的訊息表來製作簡歷。

但寫簡歷沒有我想象中的那麼簡單，寫簡歷需要適當潤色，這就需要我對客户所求職的行業有所了解，但我是一個應屆畢業生，本身沒有多少求職的經歷，也沒有做HR的經驗，寫一份簡歷就非常費勁，需要耗掉我一整個晚上的時間。

有的客户也非常難纏，個人訊息不給全，等看了初稿之後又斷斷續續提新的要求，不停地在細節上吹毛求疵；有的客户拿着簡歷去面試結果不理想，還找客服投訴退單。

我幹了一個月，接了4單，因為投訴被扣掉30塊，只賺了90塊。在某寶一份代寫簡歷需要幾百塊，我在群裏接單被抽成太多，性價比不高所以放棄了。

這份兼職難度不高，但需要一定的求職經驗或是以面試官的視角審視簡歷的價值，尤其是需要熟悉客户所投的崗位描述，有側重的在簡歷上體現客户的能力。等我再多一點職場的經驗，會考慮自己接單。

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繁花：開無人性用品店，半年後倒閉

找副業這件事真的需要運氣和金錢支撐。身邊有太多做副業耗時耗力還賺不到錢的例子，所以我找副業的時候就格外謹慎，和朋友聊天時有人推薦開24小時的無人成人情趣用品店，首先利潤非常可觀，避孕套進貨幾塊錢，但是能賣出去三四十塊，小玩具的成本幾十塊能賣到上百塊，一周去補一次貨，最主要的是不用人看守，很適合正職比較忙的社畜。

決定要開店後我找了專門做這行的廠家諮詢，選址如何選，怎麼挑選產品，活動該怎麼做，如何陳設等等。開店後裝機器，加上門頭、海報的設計費、租金、進貨等等前後花了五萬多。第一個月盈利了一千多塊錢，刨去成本只賺了一百來塊。

為了提高營業額我想了很多辦法，去訂做了會發光的招牌，重新定價，搞活動等等，可能是選址的問題，店鋪一直處於入不敷出的狀態，做到第三個季度，沒有回本還虧了兩萬多，我決定拉閘止損。

如果有人也想做這份副業，我的建議是要在主業收入穩定且有閒錢的時候去幹，在選址方面要多下功夫，結合地段、租金和附近居住人群的群體畫像以及流動人口的多少來綜合抉擇。門店不用過大，在私密性上做多一些措施，在店面正常運營後還可以嘗試上線外賣平台（這都是我用失敗才得出的血淚經驗）。

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貓仔：學剪輯，四個月只賺了300塊

我本職是在華強北賣美妝產品，因為和朋友合夥，不需要每天都看店，算得上是半個自由職業。華強北的化妝品市場競爭太過激烈，加上生意時好時壞，每個月也就能混口飯吃的程度，我就想幹脆把時間利用起來搞錢。

我是從兩個基本點出發去挑選副業，一是要用手機或者電腦就能完成，二是不需要投出資金。基於這兩點，我試水了百家號、今日頭條、抖音三個平台，前兩個平台純靠搬運文章，但我一個理科女對文字不太感冒，就把重心放在抖音。我建了一個賬號做解說小遊戲的內容，每天花個半小時錄屏自己玩小遊戲的過程，加上簡單的字幕，在手機上簡單剪輯一下做出10秒左右的視頻即可。只要有人通過我的視頻去下載遊戲，我就能拿到「佣金」。

我開通了五個賬號，每個賬號發不同類型的遊戲，只有兩個賬號流量好一些，4個月合計賺了300多。我加了好幾個同行交流群，但怎麼也搞不懂怎麼有的賬號流量這麼猛，據說他們一天都能拿一萬佣金。

其實學剪輯根本不用去報所謂的培訓班，現在很多app就能在手機上簡單操作，需要再精細一點的就在電腦上下載program、剪映之類的軟件。但在如何吸取流量這方面我也還沒琢磨透，如果聽別人說隨便瞎發點視頻就能賺錢的，那都是騙人的話。

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珺珺：開網店賣耳環，倒貼一千塊

我很喜歡收集耳環，在這方面自認為審美在線，耳環越買越多，我就想幹脆開個網店賣耳環，又能賺錢又能自留。

在某寶和某多之間，我選了某多，本以為在某多上開店會簡單點，但實際操作下來繁瑣的很。店舖建立起來之後需要交1000塊保證金，上新產品之後平台提示我要設置優惠券、自動包郵，本來打算走薄利多銷的路子，這下變成倒貼錢。

我在別的平台上買了200塊錢貨，一對耳環的成本價在20~30元左右，我就賣比成本價貴5元的價格，但和同行比起來還是貴了好幾倍，在價格上不佔優勢，我就挑了幾款風格很特別的耳環，想從質量上取勝。

沒成想，開了半個月都沒有開張，平台提示我要開通直播來提高流量，但打工人根本沒有這麼多時間。我只能被迫「佛系」，貨賣不出去，店也不敢關張，不然一千塊保證金就打水漂了。

雖然開網店沒有開實體店的成本高，但平台上規矩多，門道多，是需要仔細琢磨的，特別是在店主、美工、選品、客服都是一個人在乾的時候，時間和精力成本大大上漲，沒有大把精力的人不建議來開網店。

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Mfly：報了5個副業培訓課，但沒賺到錢

我嘗試過的副業有做公眾號、插花、投資、剪輯、寫網文，而且每開始一個副業前我都做足了準備——去報班。都是網課，便宜的9.9元試聽一節課，最貴的是學投資的網課，12節課花了389元。

除了插花和剪輯是真的學到了一點皮毛之外，其他的網課都很「水」，比如寫網文的技巧是讀別人的網文，把重要的情節摘出來，形成一套模板，組合成一篇稿子就能給網站投稿子，我心想這不就是抄襲嗎。

雖然只學了皮毛我還是認真踏上了副業之路，公眾號、剪輯、網文我都嘗試了兩周以上，並沒有宣傳的「0門檻，高收入」這麼簡單，沒有實質的內容就沒有流量，也就沒有收入。投資方面我拿出了2萬元本金買基金，持倉一年多任然處於虧本狀態。

插花這個副業是可行的，但需要大量的時間精力，有朋友來找我下單要求次日達，但等我下班再去買花材的時候花市已經關門了。我還嘗試過接單後凌晨4點起來去購買花材，但這完全擠壓了我的睡眠，長此以往肯定行不通，我便放棄了。

總結一下我的經歷就是別人的副業是教我做副業，而我的副業全軍覆沒。在網上看到類似的培訓班千萬別報，不要踩和我同樣的坑。

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有人說「搞副業是成年人該有的自覺」，副業人人都想做，卻不是人人都能做。

在這五個故事之外，還有人風風火火搞微商收入為零；有人為動畫片做英語翻譯，4000個小時收入100元；有人直播一小時只賺了一毛錢……沒賺到錢、虧本、甚至有人在搞副業的時候被騙。

想要學時間管理大師同時兼顧本職工作和副業，結果兩頭工作都受影響。可以說是一頓操作猛如虎，一看收入兩毛五。

不得不承認，在網絡上做了副業之後實現財富自由的例子鋪天蓋地，但大多數是倖存者偏差。

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