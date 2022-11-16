公司行政亂七八糟　事主頂硬上仍犯小錯　被4高層連罵後決定辭職

一名網民因沒認出總經理身分，而被臭罵一頓，沒想到總經理罵完不解氣，還交代3個下屬接連開罵。



一名剛到某中型企業工作的女網民分享，因工作事項要用電話聯絡某間門市的夥伴，結果卻被轉接給公司總經理，她因兩人姓氏相同沒認出對方身分，結果不止被總經理痛罵，還一連被總經理的3個下屬狂罵，讓她氣得決定離職。

相關文章：請喪假｜打工仔欲請假辦理外母後事 怎遇極品上司「跳掣式」刁難

+ 11

該名網友在Dcard上抱怨，最近剛入職一間成立40幾年的瘦身美容企業，但到職日當天主管剛好離職了，由於部門內沒有資歷超過半年的同事，因此「做事完全沒人教，新人還要自己做SOP」。

而部門事項暫時交由特助安排，但對方常常反覆無常，要女事主接手離職人員的工作，但系統權限又不開完整的給她，一下要她做一下子又說不用，甚至還因不懂行政程序或亂做，造成離職同事的行政資料、工作交接都卡住。不僅如此，裏面的資深專員、主管脾氣都很差，常被要求簽文件時，就擺著一副臭臉，或因自己心情不好就亂開罵。

這位女事主表示，某天她因工作事項聯絡某門市的夥伴，不知為何電話被轉去給公司總經理，當下她看到姓氏相同便沒有認出對方身分，結果就是被總經理痛罵一頓。怎料，總經理罵完還不解氣，先後交代3個下屬罵她，「我想說認錯人至於被罵4次嗎？」，況且她也沒讓公司賠錢，進公司時也沒有前輩帶她認識主管、環境，因此讓她決定離職。

文章曝光，網友們也紛紛表示：

．「這間公司這麼混亂還不崩潰？」、

．「奇怪在台灣創業不是存活率很低嗎？怎麼這種公司能活到現在」、

．「該說這間公司很厲害嗎...這樣還不會倒」、

．「主管會罵人的公司永遠建議直接秒離職，爛工作慣老闆絕對不能忍」



【延伸閱讀，更多職場人際關係建議】

辭職｜5年沒加人工 決心遞信走人 怎知多寫「三字」反須賠3萬元

+ 6

人工包了要你受氣？面對3種人惡意攻擊 要懂的不是怎即時還擊

+ 17

延伸閱讀：

工作要挑高薪還是生活品質優先？各有優缺點網友難抉擇

他為賺錢想做2份正職「埋頭工作15小時」 網狂阻止：會死！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】