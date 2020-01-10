一個寛容大量的好上司可遇不可求，若你比較重要工作與生活之間的平衡（即work life balance）但偏偏遇上把事業擺在生活第一位的中年單身女上司，不知你會如何與她相處？

Facebook專頁「奴工處」早前分享一則的帖文，主題直接簡單，就是「有咩慘得過有一個冇任何興趣、無結婚、無仔女嘅中女做上司？」。

原文連結：

網民對這話題的回應非常熱烈，有些人更表示自己身同感受，部分留言亦十分幽默，如「想成為佢嘅興趣？」、「戰績是迫走無數嘅同事」等。

不過，亦有網民力撐單身女上司，指「我啊（阿）頭就係咁。但佢真心好！無（冇）脾氣又易話為。」同時，有網民指單身男上司也可以是工作狂，「男人都可以好恐怖。利申：罹難者」。

網民就女上司是工作狂一題發表意見（按圖了解）：

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單身女上司又有咩好怕？

不少打工仔認為單身女上司要求多多又難服侍，因為冇拖拍才寄情工作消磨時間，更要下屬陪她消磨工餘時間。但女上司可能正正享受其中，並不視工作為苦差。強悍的外表下，她們也只是一個普通人，同樣渴望別人關心。如果想嘗試和女上司改善關係，以下三個貼士可能幫到你。

1. 談談成功單身女性的故事

即使有人會認為上司只有事業沒有家庭的人生很孤單，但她們說不定就是正正很享受這樣的人生，認為成為獨立自主的女性就是人生中的追求呢！她們不多不少會欣賞自己，以及欣賞與自己相近的成功女性。這樣，不如與她們聊聊成功事業女性的故事，例如當代的傳奇設計師Coco Chanel及女文豪Jane Austen等都是成功單身女性的例子。上司聽了或許會覺得你「識貨」及「啱嘴型」，容易和你打開話匣子。

2. 聊聊她最關心的話題

事業型女上司最關心哪個話題？當然是事業啦！著名人際關係學家戴爾．卡耐基在暢銷書《人性的弱點》裏指出，談別人最感興趣的話題是令人喜歡自己的一個方法，因為每個人都關心自己，就算在聊天時，亦總希望聊到自己。此方法套用在與女上司相處時，就是多談談事業。除了本身的工作外，也可談談市場行情或事業規劃，公司的趣聞也是可行的選擇。

3. 問候她

不要誤會，不是用粗口「問候」女上司，而是出於關心的問候。網民既然都指女上司沒有家庭、沒有情人、沒有朋友，那麼平常會關心她近況和感受的人，可能少之又少。即使職場上再強悍，人也有軟弱的時候，可能是患病、生活上有麻煩，到時你的一句關心問候可能會令她很窩心，從而改變兩者的關係。

有打工仔會想，上司平常對下屬如此刻薄，憑甚麼還要別人關心她。的確，這樣想也是正常的，只是如要真正改善人與人之間的關係，最有效的方法不是學習多少改善人際關係的技巧，而是學會如何向別人付出真心。

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