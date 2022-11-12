職場女性｜4個造成骨盆前傾的NG習慣　這姿勢打字恐變便祕小腹婆

女生總嚮往著窈窕體態，但若妳開始發現，小腹總是瘦不下來，甚至大腿與骨盆間的關節處緊緊的，那麼可能要小心自己是否也有「骨盆前傾」的妝況！



「骨盆前傾」不光影響著體態，更會連帶引發腰痠、經痛、便祕等問題的發生機率～到底日常該如何避免？上班族又有哪些小習慣是地雷？

以下4大OL必知【NG習慣】，妳也中了哪一點？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

【NG習慣1】久坐不動

骨盆前傾最主要的原因除了日常姿勢不良導致，再者就是腹部肌肉不夠有力！而導致腹部鬆弛、無力的原由，許多時候是因為長期久坐不動！當長時間維持久坐姿勢，腹部會呈現放鬆狀態、屁股肌肉更會不經意一直攤開，進而導致小腹堆積、屁股變大的問題，而當小腹無力只剩脂肪，骨盆前傾就會容易找上門。

【NG習慣2】打字駝背、前傾

延續前面同樣的觀點，上班族除了久坐無可避免，在坐姿上更得小心！尤其時常需要打電腦辦公的人，在打電腦時切勿駝背、身體放鬆前傾、後傾癱坐在椅子上，不良的坐姿除了會影響脊椎側彎，連同腹部的放鬆、肌肉記憶，更會增加骨盆前傾的狀況。

相關文章：肥胖｜體重居高不下 壓力竟是兇手？6類食品打工仔多吃改善心情

+ 13

【NG習慣3】翹腳

長時間在辦公桌前辦公，難免會為了舒適、變換坐姿，這時翹腳就成了多數上班族共同的壞習慣！而多數人了解翹腳會對體態有影響，但卻不曉得在冥冥之中翹腳也影響了骨盆的前傾！由於翹腳時會讓腿部施力點不平均，強壓中力於單腿、尾椎骨上，同時影響下肢循環導致腹部緊繃，進而影響下盤體態，骨盆前傾、骨盆歪斜狀況就會找上門。

【NG習慣4】長時間穿高跟鞋

最後一點，可能多數上班族都不曾注意過！長時間穿高跟鞋其實也會影響骨盆前傾！其原因在於穿高跟鞋時慣性會將重心落於腳尖處，而女性為了展現身材曲線會下意識將屁股往後翹，但這樣的姿勢肉眼看似婀娜多姿，但實際上卻使骨盆長時間處在「不正」的位子上，進而便會形成小腹、骨盆前傾的問題。

相關文章：打工仔健康｜便秘、胃脹或因坐得多所致 養胃要靠食療及按這穴位

+ 8

延伸閱讀：

經痛、小腹凸出都是它惹的禍 ! 專家指點「骨盆前傾」5大危機，想瘦身成功先從矯正骨盆開始

8成女生瘦身觀念都錯了？日本醫生破解3大減肥迷思，澱粉不能戒、喝冷水更減脂

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】