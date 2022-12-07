領百萬年薪卻無事可做　白領怒告公司刻意架空　網民稱反應合理

外國愛爾蘭鐵路公司（Iarnród Éireann）有一名財務經理，因為每天工作只要散步、看報紙和吃三文治，他嫌棄太無聊，質疑公司是在報復他，因此將公司告上法院。



這新聞曝光後，立刻在台灣的討論區掀起討論，不少網民看傻眼，也不斷鼓吹，希望對方「來台灣做功德」，保證完全發揮價值。

聽落似是「身在福中不知福」，但多想一步，事主感不滿也很合理：（按圖了解）

+ 7

根據《Daily mail》報道，愛爾蘭鐵路公司前財務經理米爾斯（Mills）2014年曾在一場聽證會擔任證人，提出公司的營運問題，質疑會計項目有問題，米爾斯認為，自己被公司當成吹哨者，導致工作量減少，甚至被排除在工作會議之外，也不能參與培訓機會，阻礙他的升遷。

米爾斯強調，他一周只要去辦公室3天，每日上午10點上班後，只要負責看報紙、吃三明治、檢查郵件，但幾乎沒有信會寄到他的信箱，吃完午飯後，他就會去散步1至2小時，如果沒有事情可以做，就會直接回家。

米爾斯對於工作十分不滿，質疑自己遭秋後算帳，他直言，他沒有同事的通訊方式，公司也不會派工作給他，儘管他的年薪高達10.5萬英鎊（約港幣100萬元），他仍因為無法發揮自己的價值，感到不快樂，憤而向公司提告。

該新聞曝光後，不少網友討論，鼓吹米爾斯來台工作：

．「來台灣做功德」

．「台灣老闆：來台灣做，操到你腦中風」

．「來台灣工作，保證價值完全發揮」

．「過太爽來鬼島，像是韓國、日本啦」

．「台灣讓你領年薪38萬，還有免費加班」

．「過太爽也有空想這些，來台灣工作一個月，他就哭著回去了」



不過有網友也認為：

．「對想升遷的工作狂來說，這是處罰沒錯啊」

．「就是逼退你來省資遣費的」

．「有錢人追求的東西，跟我們這些凡人都不一樣」

．「摸魚摸太久其實很無聊」

．「不會找工作以外的事情做嗎？例如研究」

．「他本來可以升更高，這是被公司冷凍好嗎」



【延伸閱讀，更多職場求生建議】

辭職｜這樣的公司值得你賣命嗎？出現這10個狀況 無慮即走吧

+ 19

裁員｜企業要炒人 你將成目標？2類人較安全 高危不只合約員

+ 14

延伸閱讀：

機上睡醒見白襪子都是塗鴉！網友影片討拍反被嫌：自作自受

情勒小雨傘？日網友出奇招讓小偷「良心發現」 網笑：更想偷

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】