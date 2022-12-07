領百萬年薪卻無事可做 白領怒告公司刻意架空 網民稱反應合理
撰文：聯合新聞網
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外國愛爾蘭鐵路公司（Iarnród Éireann）有一名財務經理，因為每天工作只要散步、看報紙和吃三文治，他嫌棄太無聊，質疑公司是在報復他，因此將公司告上法院。
這新聞曝光後，立刻在台灣的討論區掀起討論，不少網民看傻眼，也不斷鼓吹，希望對方「來台灣做功德」，保證完全發揮價值。
聽落似是「身在福中不知福」，但多想一步，事主感不滿也很合理：（按圖了解）
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根據《Daily mail》報道，愛爾蘭鐵路公司前財務經理米爾斯（Mills）2014年曾在一場聽證會擔任證人，提出公司的營運問題，質疑會計項目有問題，米爾斯認為，自己被公司當成吹哨者，導致工作量減少，甚至被排除在工作會議之外，也不能參與培訓機會，阻礙他的升遷。
米爾斯強調，他一周只要去辦公室3天，每日上午10點上班後，只要負責看報紙、吃三明治、檢查郵件，但幾乎沒有信會寄到他的信箱，吃完午飯後，他就會去散步1至2小時，如果沒有事情可以做，就會直接回家。
米爾斯對於工作十分不滿，質疑自己遭秋後算帳，他直言，他沒有同事的通訊方式，公司也不會派工作給他，儘管他的年薪高達10.5萬英鎊（約港幣100萬元），他仍因為無法發揮自己的價值，感到不快樂，憤而向公司提告。
該新聞曝光後，不少網友討論，鼓吹米爾斯來台工作：
．「來台灣做功德」
．「台灣老闆：來台灣做，操到你腦中風」
．「來台灣工作，保證價值完全發揮」
．「過太爽來鬼島，像是韓國、日本啦」
．「台灣讓你領年薪38萬，還有免費加班」
．「過太爽也有空想這些，來台灣工作一個月，他就哭著回去了」
不過有網友也認為：
．「對想升遷的工作狂來說，這是處罰沒錯啊」
．「就是逼退你來省資遣費的」
．「有錢人追求的東西，跟我們這些凡人都不一樣」
．「摸魚摸太久其實很無聊」
．「不會找工作以外的事情做嗎？例如研究」
．「他本來可以升更高，這是被公司冷凍好嗎」
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