人工包了要你受氣？面對3種人惡意攻擊　要懂的不是怎即時還擊

出來職場打滾，總會有一些事情令你覺得受氣、委屈、不開心。



今天半宅職薯就和大家討論如何調節心態，面對四大職場常見苦況。

以下的返工受氣位，是否時常面對？（按圖了解）

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躁狂客人瘋狂投訴

如果你是從事服務業的話，一定會遇過挑剔又躁狂的客人，對你的言行雞蛋裏挑骨頭，動不動就要求見你上司把事情鬧大，令你覺得委屈難受。

躁狂客人有恃無恐的欺凌前線服務員，某程度上是自卑心作祟，透過欺凌弱者刷存在感，安撫自己脆弱的心靈。從另一角度看，他們實在值得可憐。而事實上我所認識的老細高層，通常不喜歡欺負弱小，因為他們都知道這是有失身份的丟臉行為。

上司粗言穢語對待下屬

有些上司是很喜歡用粗口責罵下屬的。而我聽過最終極的侮辱，就是一個上司在眾人面前向新入職的女同事說：「來得這裏上班你也知道自己是甚麼料子，如果你生得夠靚的話一早去了選美！」雖然女事主能夠抵得住不哭出來，心靈也一定受到創傷。

換一個角度看，這些粗言穢語的上司其實在貶低自己人格，傷害的是自己形象。如果相信因果循環的話，他更在不斷犯口業，因緣果報終需還。

同事射波帶來更多工作

每當有同事射波，勤勤力力工作的同事都要兼顧他的工作， 很多時更因而要嚴重 OT。無償幫別人工作，還要被人當傻仔，實在令人憤憤不平。

但其實有同事射波，最徬徨的其實是上司老細，因為他們急需一些人去解決問題和處理工作。反正上司老細到最後也會指派工作給你，倒不如採取主動，自告奮勇把工作完成，增加印象分。

同事玩杯葛

不少公司都講求同事之間合作。如果不幸遭到同事杯葛，不但心裏覺得孤獨，做起事上來更加困難重重。

其實遭同事杯葛主要有兩個原因：第一，是自己做得太好， 做「壞」同事之間的規矩，令其他人更加辛苦；第二是自己待人接物有問題，或做事方式不合群。

如果是第一個原因的話，你要對自己說：努力一定有人知道，他日升職加薪就是回報；如果是第二個原因，這便是磨練自己的好機會了。

結語

作為一個小薯，我們難以改變他人的行為，卻可以調節自己的心態。今天你是一個小薯受了氣，你可以不用即時發洩反擊，卻等待他日你成為上司老細的時候，建造一個友善的工作環境給你的下屬，為自己爭一口氣。

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