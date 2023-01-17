12生肖財運｜肖兔、猴、狗新年間易破財　這生肖本月吸金能力最強

編按：2023癸卯兔年將至，打工仔們想必都關心自己本月的吸金（或破財）的機會多大。以下是十二生肖本年第一個月的財運運程，大家不妨看看自己所屬生肖的財運高低。



即睇本月12生肖財運：（按圖了解）

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1月天選發財人

生肖雞

主財收入穩步上升的同時，小蝦米的偏財也順帶着撈了不少。一個人偷着樂，不如和朋友一起分享心中的喜悦。

小心破財生肖

1. 生肖兔

本月漏財的可能性很大，特別是下半月，而且越是放鬆警惕的時候，就越容易給小偷可乘之機。外出的時候注意看管好自己的物品，重要證件不要隨身攜帶。

2. 生肖猴

投資方式不得當，將導致你付出不少金錢與汗水，卻得不到應有的回報。最好還是多向投資上的前輩討教經驗。

3. 生肖狗

本月財運不佳，小心破財。不要聽信他人謠言隨意投資，也不要參與到親人和朋友的股份中去，以免因金錢破壞了親情和友情。

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財運平穩生肖

1. 生肖鼠

本月財運不錯，但是要注意合理支配，不要購買一些沒有實際用處的物品，刷卡也要有限度，不然下個月將要為了本月昂貴的賬單辛勞。

2. 生肖牛

本月財運普通，投資應先奠定良好的基礎，看準了形勢再決定方向，投資不宜操之過急，這樣才會更有把握獲取豐厚的盈利。

3. 生肖虎

本月財運平平，不要妄想會不勞而獲，注意收支平衡，合理分配，不會感到有經濟負擔，切記不可參與賭博。

4. 生肖龍

金錢流動性較強，有左進右出的傾向，而且本月你對錢財很計較，得失心較重，易因錢財影響心情。把重心放在學習、工作中，少碰觸金錢問題。

5. 生肖蛇

財運沒有多大的起伏，投資收益在計劃之內。雖然沒有驚喜，但至少也沒出現虧損，知足常樂是人生的最高境界。

6. 生肖馬

本月花錢的地方比較多，難免會要加大日常的開支，但你在事先都做好了預算，因此在月底，基本上不會有財務上的壓力。

7. 生肖羊

財運平平，要高度提防小人的讒言，越是誘惑人的賺錢訊息，越不值得你去相信。穩紮穩打才是你本月的賺錢方式。

8. 生肖豬

上半月有不錯的財運，有機會得到貴人援助，遇到財務困難可向好友、同學求助。下半月要小心破財，出門在外保管好錢財物，身上少帶現金。

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