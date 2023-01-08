理財｜34歲已有3個物業！日女生極限儲錢法　每天三餐不超過12元

為了買房，每人都有自己省錢理財的小訣竅，日本綜藝節目《幸福！貧窮女孩》採訪一位名叫田母神咲的女孩，她在18歲時立志要在34歲前擁有3棟房，最終如期實現該願望，被日本電視台封為「全日本最節省的女孩」，她也在節目中公開成功法則。



省吃儉用34歲擁有3間房

田母神咲畢業後就職於房地產公司，她在18歲時立下遠大目標，決定要在34歲買下3間房，然後退休。因此她每月都會極度省吃儉用，像是衣服能不買就不買，都是找二手或親友淘汰不穿的，連住家的傢俱也都是撿來的，甚至賣掉剪下的頭髮。

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另外她也嚴格要求自己每日餐費不得超過200日圓（約港幣12元），三餐不僅自己煮，連食材都要打折才會買，讓每餐費用都控制在不超過50日圓（約港幣3元）。如此省吃儉用，讓她能把大部分的工資都存下。

經過多年來的努力，田母神咲在27歲成功用1千萬日圓（約港幣58萬元）買下第一棟房，且隔兩年就用貸款買下1800萬日圓（約港幣100萬元）第二間，並將此房改成分租套房，採取一邊收租一邊存錢方式，最終如期在34歲這年實現自己的夢想，買下市值2700萬日圓（約港幣156萬元）的第三間房。

成功靠1關鍵：養成「記帳」好習慣

除了靠這些省錢小訣竅外，她認為「記帳」很重要，表示就算是極為零碎的開銷，也要嚴格紀錄，培養好的記帳習慣，才會知道自己花費在哪。她也提到堅持買房原因，是因為過去曾收養過一隻流浪貓，陪伴她度過人生最低潮的階段，因此為了讓更多流浪貓可以被收養，她也萌生開一家貓咪咖啡廳的夢想，如今也順利實現，就開在第三間房子的一樓。

日本房價好便宜！台灣網友：這些錢在台灣根本買不起房子

不過此省錢模式加上日本房價，讓台灣網友紛紛表示：

．「有種來台灣挑戰買房啊」

．「來台灣看看，物價飆到你躺平」

．「這些錢在台灣根本買不起房子」

．「客家人輸了」

．「27歲就拿得出1千萬日圓也超猛了」

．「三棟房子的錢剛好付台灣的頭期款」

．「有種來台灣，地點隨你挑」

．「台灣50元，會餓死在路邊」

．「這樣的生活，我還不太想過，太悲慘了」

．「33歲以前的花樣年華都在刻苦也太慘」



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