理財｜投資失利常因「2字」而起　這樣分配資金財務更見穩陣

世界上最著名的投資人之一，查理．蒙格（Charles Munger）多次倡議耐心的重要性，他曾分享，自己曾買過一間被低估價格的汽車零組件公司的股票，以每股約 1 美元（約港幣7.8元）買入，持續買好幾年後，以每股 15 美元（約港幣117元）賣出，賺了 8000 萬美元（約港幣6億2476萬元）。



即學以下的資金分配方法，讓投資、儲蓄與消費皆有度吧！（按圖了解）

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《窮查理的普通常識》總結蒙格幾個關鍵投資心法。一是戒除短利，別等到股票價格到低點時才買入，因為你很難預測股價的高低。比起價格，更應該重視「價值」，一旦找到價格合適的「偉大企業」，就應該長期持有，因為平價的好貨，比便宜的爛貨，更有成長價值。

二是要有遠見。早在 2003 年，正當 SARS（嚴重急性呼吸道症候群）肆虐中國、經濟情勢未朗時，蒙格與團隊就已經在投資當時名不見經傳的汽車公司比亞迪。近 20 年後，比亞迪成為全球電動車霸主，而蒙格也在比亞迪股價高點時，出售 133 萬股比亞迪股票、套現約 4700 萬美元（約港幣3億7千萬元），靠着多年來未減少持有而賺進33倍利潤。

從蒙格身上，可以學到耐心、長期持有，比起短期殺進殺出，更容易累積財富。問題是，為甚麼我們看到眼前的獲利或虧損，就想從股市出場？

要克服損失的恐懼，也要克服獲利的誘惑

《關於人生，我這樣投資》中，用諾貝爾經濟學家丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）所提出的「損失規避」理論（loss aversion），來解釋人為甚麼短視。損失規避是指，人避免損失的渴望，比起獲得東西的渴望，更為強烈，因此在股市中，面對虧損風險，在心理層面無法承受對於失去的恐懼，所以脫手出清。

不過，「勇於面對風險」，不是要你閉上眼睛、不看任何風險，而是好好思考你的每個決定。在《複利的喜悅》中，引述蒙格的一段話：我有一招可以改善你財務的福祉——給你一張只有 20 格的打洞紙，這代表你這輩子所能做的所有投資選擇，一旦你知道你的條件是有限的，就會審慎看待自己每個決策，也會敢對你所做的選擇大筆投資。

面對虧損，我們心裏會承受不了，但是面對獲利，我們通常也難以克服誘惑。最著名「延遲享樂」（delayed gratification）的案例，就是在 1960 年代史丹佛大學所進行的「棉花糖」實驗，願意等上 15 分鐘、獲得第二顆棉花的小孩，長大後，大學入學測驗分數較高、藥物成癮比例較低、對壓力的反應也較好。

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時間、金錢、注意力匱乏，導致犧牲未來只求當下

或許有人認為自制力是天生性格，但《樂觀者的遠見》引用羅徹斯特大學（University of Rochester）的研究指出，延遲享樂並不是一種與生俱來的能力。2012 年，認知科學家瑟雷斯特．基德（Celeste Kidd）、荷莉．帕梅里（Holly Palmeri）、理查．阿斯林（Richard Aslin）改編棉花糖實驗。在其中一組創造可信任的環境，給孩子閃亮的貼紙跟蠟筆；另一組是不可信任的環境，沒有依照約定給美術用品。結果顯示，相較於在不信任環境中的孩子，處於信任環境當中的孩子，能等待更長的時間。

行為學家森迪爾．穆蘭納珊（Sendhil Mullainathan）和艾爾達．夏菲爾（Eldar Shafir）也發現，時間、注意力或者金錢匱乏，會讓人們注重當下、犧牲未來。

應用到個人理財實務面，若我們能建立好後盾，例如擁有規律的儲蓄習慣，並審慎挑選投資標的，那麼我們對自己的信心與資源掌控度將大幅提升，在投資理財時自然也比較容易看得長遠。

「6 個罐子」經典理財法，建立財務安全網

想要把目光放長遠，要建立健全的財務後援，可參考由經典理財書《有錢人想的和你不一樣》作者哈維．艾克（Harv Eker）提出的「6個罐子理財法」，讓你有效分配金錢。

1. 財富自由帳戶（10％）

不管收到多少錢，都先存 10％ 到財富自由帳戶，投資ETF或可長期持有的標的。

2. 長期儲蓄帳戶（10％）

把收入 10％ 放入長期儲蓄帳戶，可用於子女教育、為自己買房等大筆資金。

3. 教育訓練帳戶（10％）

10％作為進修資源，提升身心靈或工作用途，如買書、參加課程、線上學習等。

4. 休閒娛樂帳戶（10％）

每月休閒娛樂費約佔開銷 10％，過多可能讓你難以存到錢，過少會難以堅持存錢。

5. 貢獻付出帳戶（5％）

用來慈善捐款或紅白包、送禮等人際禮儀，從平常就存錢，提前準備未來需求。

6. 生活支出帳戶（55％）

日常開銷，如水電、伙食、租屋費等，應佔你的收入半數左右。

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