職場男士手錶｜ROLEX、TUDOR、OMEGA　盤點10大2022熱門潛水腕錶

有人說這兩年看膩了潛水錶，因為實在太火，出現頻率太高了。但就2022年來看，潛水腕錶的討論度還是頗高的，依舊是目前最受歡迎的錶款之一，這也並不奇怪，畢竟可鹽可甜，不管是搭配T恤休閒還是襯衫西服，它都可以完美適配。



今天，腕表之家就給大家盤點一下，2022的十大熱門潛水腕錶（每個品牌挑選一枚），來看看有沒有你的喜好吧。

2022盤點10大新款熱門潛水手錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Certina 雪鐵納 動能潛水系列

雪鐵納的潛水錶因底蓋鐫刻的海龜圖案而被表友們親切地稱為「海龜表」。2022年3月，雪鐵納海龜迎來重磅升級，一經推出便收穫了不少好評。新款陶瓷海龜最顯著的提升是將前作的陽極氧化鋁外圈升級為陶瓷材質，大家都知道深得高級潛水錶喜愛，之前經常出現在一些貴价名錶品牌上，但隨著技術成熟，如今陶瓷圈不再是奢華潛水錶專屬，逐漸下放至萬元內的新品。

2022款陶瓷海龜共有7種配色，它們均採用43毫米表徑，其中最獨特的要數「陶瓷鈦龜」。也就是圖上這款，鈦金屬錶殼是近年潛水錶的熱門之選，它輕盈、耐腐蝕性強，被視為潛水錶的理想之選。此外，新品的升級點還有機芯，由前代P80.111的複合擒升級至P80.611金屬擒縱，機芯寶石軸承數也由23增加到25，並在此基礎上搭載Nivachron™抗磁擺輪遊絲。由內而外的全面提升，讓陶瓷鈦龜成為性價比頗高的一款潛水錶。

Longines 浪琴表康卡斯潛水系列

如果萬元左右只能推薦一款潛水錶，那我的首選一定是浪琴康卡斯系列腕錶。康卡斯系列作為浪琴最具代表性的系列之一，它吸取了初代康卡斯沉穩內斂的氣質，融入當下時尚潮流的運動元素，百搭實用。

這款康卡斯系列腕錶採用精鋼材質打造錶殼，直徑僅有39毫米，不挑手腕。搭配上旋入式錶冠和表背，保證了腕錶300米的防水深度。陶瓷材質的單向旋轉表圈提高了腕錶的性價比，藍色太陽飾紋錶盤上鑲嵌有阿拉伯數字和時標，搭配鍍銀拋光指針，簡潔經典不失時尚。

ORIS 豪利時AQUIS潛水系列

豪利時一直致力於環保事業，近幾年推出了不少以環保材質打造的錶款，就在上半年，豪利時推出了這款全新的紐約港限量版腕錶來支持「十億牡蠣計劃」。這款腕錶以品牌高性能的Aquis潛水腕錶為設計藍本，限量2000枚。

豪利時近幾年推出的以環保為主題的腕錶在設計上都非常的吸睛，儘管對綠色腕錶已經有些審美疲勞，但不可否認的是這款腕錶綠色很獨特，很清新。錶盤採用綠色珍珠母貝錶盤，設計靈感來源於紐約海港的水色和牡蠣殼，在陽光的照射下有種波光粼粼的感覺，頗具意境。41.5毫米的不鏽鋼錶殼下搭載的是一枚Oris733自動上鍊機械機芯，可提供動力儲存38小時，防水深度300米。

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Breitling 百年靈超級海洋系列

百年靈的超級海洋系列腕錶與歐米茄海馬是同年誕生的，屬於世界第一批專業潛水腕錶，從1957年推出第一枚潛水錶至今，百年靈超級海洋持續更新換代，將卓越性能與現代風格相融合，風格百搭，能從容應對各種穿搭情景。

這款百年靈超級海洋自動腕錶採用堅固的42毫米精鋼錶殼，黑色的盤面搭配醒目的紅色分鐘刻度，讓人眼前一亮，也讓整塊表看起來不會過於嚴肅，多了幾分活力。錶盤採用大三針佈局，秒針的前端也裝飾了紅色元素，3點鐘位置設有日期窗口。腕錶防水深度500米，可以放心戴著它去潛水、衝浪、游泳。腕錶內部搭載的是一枚Cal.17自動上鍊機芯，可提供動力儲備38小時，這一點對於現代用表習慣的表友們確實算得上一個缺點，但腕錶的防水性能高達500米，可以放心戴著它去潛水、衝浪、游泳。

TUDOR 帝舵PELAGOS 39系列

說完了勞力士，我們再來聊聊長期生活在勞力士樹蔭下的帝舵，大家似乎對這兩個品牌都形成了刻板印象，說起帝舵就免不了提及勞力士，但其實近年來，帝舵不斷推陳出新、提升自己，推出的錶款也是獨具自己的品牌特色，讓許多人對它形成了新的認知。與勞力士相比，帝舵推陳出新的速度就顯得非常快了，在眾多新款腕錶中，這款新款領潛型39，是新款中的「集大成之作」，堪稱完美，顏值和性價比皆在線。

運動腕錶的表徑一般都在40毫米以上，這對小腕徑的表友說不上是友好尺寸，但這款領潛型腕錶直徑僅有39毫米，帝舵將它定義為「城市高性能運動表」，日常通勤和潛水運動一表通吃。腕錶採用經過拉絲處理的鈦材質打造錶殼，質地輕盈，搭配正裝也是舒適貼合的。領潛型全面普及配備陶瓷部件，陶瓷表圈與陶瓷時標的應用讓該系列腕錶的性價比瞬間提升。

這款領潛型39依舊沿用了帝舵標誌性的「雪花針」設計，這是帝舵古董潛水錶的一大特徵，辨識度非常高。腕錶搭載的MT5400機芯取消了日曆功能，這也讓這款領潛型39腕錶在厚度上比較有優勢。這個機芯搭配使用硅遊絲、無卡度砝碼微調擺輪、70小時動力、有天文台認證。根據帝舵自己的標準，機芯裝表後，誤差可以達到每天-2/+4秒，已經超過了天文台-4/+6標準。

TAG Heuer 泰格豪雅競潛系列

買潛水錶的人不一定會去潛水，大多還是鍾愛它的顏值，但萬一要去潛水，那必然是越好的防水性能佩戴起來越讓人放心。在眾多擁有200、300米防水性能的潛水錶中，這款泰格豪雅「四分之一橙」是非常亮眼的，它具有高達1000米的防水性能，戴它去潛水是完全可以放心的。

這枚腕錶採用了一個質地輕盈但堅固耐用的5級鈦金屬錶殼，在一定程度上中和了腕錶的厚度和大尺寸錶殼，佩戴起來不會太壓手。橙色是海洋上的安全色，為了提高錶款在深海下的能見性，這款腕錶採用了不少橙色元素。由黑色陶瓷和獨特的複合材料鍛造而成的獨特表圈，在四分之一處設立專為泰格豪雅開發的橙色陶瓷，突出顯示最常用於測定減壓停留時間的部分，這一出於安全性考慮的設計讓腕錶的顏值得到了顯著提升。錶盤上的分針與秒針也採用了橙色設計，與表圈的顏色相呼應，腕錶的整體設計更加協調。

除了傳統的瑞士天文台認證外，該時計還獲得了ISO 6425認證，在市場上鮮有腕錶能夠滿足。腕錶搭載的TH30-00，上滿鏈後可為腕錶提供長達70小時的動力儲存。

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OMEGA 海馬系列占士邦60周年紀念版

歐米茄創立於1848年，品牌歷史和製表工藝是無需多言的，在同價位的腕錶中，不管是顏值、性能都是位居前列，海馬系列也成為許多人購買潛水腕錶時的首選。要說2022年海馬系列推出的哪款腕錶最火？那綠海馬絕對是公認的選擇。不過在11月，歐米茄海馬系列又推出了一款全新腕錶，海馬系列300米潛水錶占士邦60周年紀念版，集情懷與實力於一身，發布僅兩個月，便成為了諸多人的心頭愛。大膽預測一波，這款腕錶的熱門程度應該不亞於綠海馬。

自首部007系列電影上映到現在已經有60年的時間，1955年開始，歐米茄出現在主角占士邦（James Bond）的腕間，也開啟了007電影與歐米茄兼具創意與格調的合作，並一直延續至今。這款海馬系列腕錶便是為了慶祝占士邦系列電影上映60周年而推出的，腕錶靈感來自特工007在《007：黃金眼》（GoldenEye）中佩戴的海馬腕錶。

這款腕錶採用精鋼材質打造，直徑42毫米。表背上鐫刻的是占士邦的剪影與螺旋槍膛線設計，這也是007電影的開場鏡頭，情懷拉滿。值得一提的是，該設計採用微結構金屬鍍層製成，在藍寶石玻璃表背下呈現出動態效果。這種「摩爾」紋的動態效果與「棒棒糖」型中央秒針同步運行，循環往復，是歐米茄正在申請專利的創新設計，讓腕錶更具趣味性。這款腕錶搭配網狀錶鏈，與《007：生死有時》 (No Time To Die) 中占士邦佩戴的歐米茄腕錶的錶鏈風格一致。這款腕錶的公價要比綠海馬高上一些，不限量發售，但007的情懷值在這款腕錶中拉滿，大家可以自行考量。

Panerai 沛納海Submersible系列

作為今年沛納海新品中的重點系列，Submersible QuarantaQuattro潛行系列腕錶推出了全新的44毫米錶款，豐富了該系列腕錶的尺寸款式，讓表友們有了更多的選擇空間。沛納海在表圈的辨識度是非常高的，方中帶圓的錶殼搭配精鋼旋轉表圈、以及表側的沛納海專利錶冠護橋，可以一眼識別。

潛水腕錶中，常見的盤面大多集中於藍色、黑色，還有近兩年大火的綠色，反而是經典的白色算是比較少見的，所以沛納海的白盤就顯得格外特別，看起來非常清爽。白盤搭配白時標及指針，整體性也很強。機芯方面，沛納海P.900自動上鍊機械機芯，主打纖薄設計，僅厚4.2毫米，一貫的3天動儲，在走時精準既穩定性方面表現可以。隨表配有一條軍綠色錶帶，硬朗氣質也適當的將白盤清爽感中和了一下，可以說整表的顏值做的非常出眾。

ROLEX 勞力士Sea-Dweller系列

勞力士今年推出的「左撇子」格林尼治II、新空霸、鉑金冰藍DD等錶款都獲得了不小的曝光，這對勞力士來說是正常現象，不足為奇。但與這些錶款相比，新鬼王Ref.136660的存在感就顯得很低，關於它的訊息少之又少，非常低調，但勞力士終歸是勞力士，不需要過度宣傳，依然可以稱為大多數人的心頭好。

新鬼王的提升其實並不是很大，機芯依舊沿用了鬼王Ref.126660的Cal.3235型機芯，更多的是基於外觀上的微調。第一個改變，盤面日曆窗口變得更大，使佩戴者可以更加清晰閲讀。其次，新鬼王的陶瓷外圈變得更加纖細，同時品牌還對外圈的旋轉機制進行了優化，新品轉動手感更佳。另外，表鏡加入了放反光塗層的藍寶石鏡面能有效抵禦強光折射，令讀時更加清晰。

新鬼王不管是厚度還是尺寸都沒有改變，對於亞洲人的戴錶習慣來說可以說是非常不友好了，所以與鬼王相比，水鬼更受喜愛，但今年水鬼系列沒有更新，所以不在榜單當中。這款腕錶內部搭載的是3235型自動上鍊機芯，經過瑞士天文台認證，具有長達70小時的動力儲存以及3900米的超高防水性能。

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Audemars Piguet 愛彼皇家橡樹OFFSHORE系列

這是這篇盤點文章中最貴的一款腕錶，愛彼皇家橡樹離岸型是在1993年品牌為了拓展年輕人市場而推出的，相比我們常說的皇家橡樹系列，離岸型更加動感時尚、也更加前衛大膽。和愛彼其他經典錶款一樣，離岸型潛水腕錶也一直在不停升級，這款腕錶便是2022年初愛彼推出的新款潛水腕錶，腕錶限量發行300枚，專為忠愛探險運動的人士而設計。

腕錶採用18K白金錶殼，搭配防眩光處理藍寶石玻璃表鏡和表底，清晰識別時間，近距離觀賞機芯魅力。黑色陶瓷表圈和旋入式錶冠保證了水下作業的安全性，防水深度300米。黑色錶盤鐫刻有「Méga Tapisserie」超大格紋裝飾，搭配玫瑰金熒光立體時標和皇家橡樹指針，黑色旋轉內表圈搭配米色0至15分鐘區域，這一顏色搭配新穎時尚。

腕錶搭配Calibre 4308最新自動上鍊機芯，具備潛水時間測量，小時，分鐘，中央秒鐘，日期顯示功能，動力儲備60小時。

總結：以上十款表均為2022年推出的新款潛水腕錶，在腕表之家均有著不錯的關注度，大家可以根據自己的喜好進行選擇，盤點僅供參考。

【本文獲「腕表之家」授權轉載。】