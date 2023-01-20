大掃除｜辦公室櫃桶都用來放零食？專家授正確用法：這層別放東西

很多人工作需要長時間坐辦公桌，倘若桌上亂成一團恐怕會影響工作效率，辦公桌的抽屜因而成為重要角色，然而，如果沒有定期整理，時間一久，文件、文具、雜物等還是會塞爆抽屜，對此就有專家傳授辦公桌收納術。



趁在收櫃過年前，盡快把公司的櫃桶整理好吧！（按圖了解）

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日本文具公司「KING JIM」特別傳授有效利用辦公桌收納空間的秘訣，首先建議把辦公桌抽屜內所有東西拿出來，區分需要跟不需要的物品，如果陷入猶豫不決請果斷扔掉。

接着，將抽屜分為4個部分，最上面的抽屜建議存放小件物品，例如剪刀、鋼筆和夾子，關鍵是必須善用托盤，才能避免亂成一團；再來，中間的抽屜適合放置大件物品，例如CD、DVD、充電器和參考書，善用隔板的話可以使得抽屜更加整齊；最後，最下方的抽屜，適合存放經常查看的文檔，例如型錄（catalog）、公司手冊、名片資料等。

另外，辦公桌中間的抽屜，基本上不要放置任何東西，單純拿來暫時放置桌上一些文件或雜物，藉此保持桌面整潔；文章一出後，立刻引起網友討論，「原來是這樣」、「我都會擺美味棒或朱古力」、「我覺得『暫時收納』會變成『永久收納』」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】