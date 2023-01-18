新春運程｜新年想換新銀包？7大要點影響財運　用這3種色最能招財

不少人都會在新的一年購買銀包，希望能招來財運，來自台灣的命理師楊登嵙建議，2023年歲次是癸卯年，水、木都是開運元素，可選擇金色、咖啡色、黑色，但紅、粉紅、白及淺藍則是禁忌，無法聚財。



命理師楊登嵙說，今年是癸卯年，癸為水、卯為木，水生木，「水」及「木」是今年的開運元素，開運色系是金、土，可選擇藍、黑、金等色系招財。

銀包乃聚財之處，懂得以下7招，或能提升今年的財運呢！（按圖了解）

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以下為7種銀包招財運訣竅：

1. 3種適合招財、存錢的銀包顏色

1. 金色系



銀包提升運氣，金助金，金色代表錢財的象徵，代表豐收與財氣，有助於投資、事業、財運，顏色鮮明的金色、香檳金色、古銅色、玫瑰金色、銀色銀包，對事業運有幫助。

2. 土色系



咖啡色、棕色，土生金，旺財又聚財，不僅可聚財，還可以守住財富，咖啡色調的銀包，不像金色、金黃色那般顯眼，棕色調反而給人一種沉穩、安心之感。

3. 黑色系



銀包沉穩、內斂，能聚財又不漏財。好搭配、不易髒，也可守財、聚財，男女通用。

2. 無法招財的4種顏色

1. 紅色



招財色，但守不住錢，存不了錢，雖然紅色有招財意味，但不適合用於銀包的顏色上，雖招財，錢可能來的快，去得更快，紅色代表「赤字」，所以想存錢的人，不適合用紅色銀包。

2. 粉紅色



銀包招桃花，但聚財能力差，不少女孩子喜歡用粉紅色銀包，顏色相當討喜，粉紅色或玫瑰色的銀包可以招桃花，想要有桃花運的單身女性可以用，但這種顏色，聚財能力差，容易散財。

3. 白色



銀包白淨雅致，卻要看人使用。白色銀包對於招財並無特別幫助，反而會有一窮二白，代表空空如也或是花錢容易花得快，銀包裏乾乾淨淨，連錢都沒有的意思在。除非你的命盤中與白色相合，

4. 淺藍色



銀包不要使用，金錢如「流水」般流逝。藍色，在五行中屬「水」，金生水，淺藍色象徵你的財富可能會像流水一般流走不復返。

3. 銀包旺財法：

1.新銀包放「錢母」。建議可以放千元新鈔在新銀包當錢母，千元鈔不要花掉，要一直放銀包裏，也象徵着銀包裏隨時有錢。

2.銀包放招財符。可以到廟寺求財神符放入銀包中招財、旺財。

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4. 銀包內擺放要整齊：

雜亂的銀包也對財運無幫助，鈔票應該方向統一，整齊擺放，每次花錢要先把舊鈔使用掉，讓銀包保持整齊、乾淨。

5. 銀包破損舊換新：

銀包破損就要換新，也趁換銀包的時候選個好顏色，財神才不會離你越來越遠。

6. 銀包要長方形：

不管是長夾或短夾，只要是長方形的物體，受氣的能力就比較高，因此在選擇銀包的時候，首要重點應該是避開「不規則」和「圓形」的銀包，再來才是挑選適合自己的皮夾。

7. 銀包格數要雙：

好事要成雙，銀包格數也要雙，雙財庫讓您錢財更旺。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】