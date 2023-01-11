公司雪櫃摷出恐怖飯盒　發霉到認不出菜式　網民諷嘔心得來帶仙氣

春節將至，又到了家家戶戶大掃除的時候，各公司行號也不例外。



有人在公司的雪櫃裏發現一個不知道擺了多久的飯便當，打開之後的驚人畫面逗樂許多網民，也激發了大家的想像力。

這盒事主在公司雪櫃找出來，發霉到自帶仙氣的便當，實在讓人看得嘔心：（按圖了解）

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「剛從公司雪櫃裏翻出來這盒…」，一名網友在Facebook群組「爆怨公社」貼出一張照片，主角是一個已經無法辨識有哪些菜色的「變色便當」。照片右半部依稀可看出是滷肉，左半部則覆蓋了一層白白灰灰的厚重黴菌，令人倒胃。發文者特別澄清這不是他的便當，而且「問了老半天也沒人承認」。

這副「奇景」讓其他網友們驚嘆連連，有人自陳「是我也不承認」，有人則說「其實不是那個人不承認，是長成這樣他也認不出來」，還有人戲稱「發育得不錯呢！都長毛了」、「公司的雪櫃有種魔力，可以讓同事忘記放在裏面的東西」。

不少網民發揮想像力，道出這個便當在自己眼中的模樣：

．「這是立體山水畫嗎？還有雲霧療繞」

．「我看成，山巒，雲海，與晚霞的平原」

．「這是甚麼火山爆發模型嗎？熔岩山脈+毒氣雲海」

．「真棒，這裏就可以看到阿里山的雲海了」



有網民則搞笑的說這是：

．「真正的『長年菜』」

．「真•黯然銷魂飯」、

．「原來是抖音常看到的霉豆腐啊！」



還有不少人幫這個餐盒取了各種「仙氣滿滿」的創意品名：

．「看來是九重天上的天界料理。 這道叫『飄渺三色靈芝』。凡人服用後，即刻升天」、

．「這道是御仙料理：蒼塩海 佐 水云天」、

．「這道菜叫做：雲裏霧」。



也有人擔心，這種發霉程度，恐怕整個雪櫃都被污染了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】