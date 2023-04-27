職場小人扮作友善　背後卻狠放毒箭、搬弄是非？專家分享應對建議

職場是每個上班族耗費最多時間、精力的地方，與同僚間的相處情況也左右着工作情緒，如果遇到愛散佈流言、小動作很多的同事，着實令人困擾。台灣知名家醫科醫生許書華就稱這種人為「職場蟑螂」，並提供對付他們的方式。



「有種職場蟑螂，儼然是『三姑六婆』變形」，許書華在Facebook寫道，有一類人表面上笑臉迎人、一派和諧，私底下卻專門在辦公室裡釋放不實消息，煽動周遭善良的人，而且以為自己的雙面手法可以騙過所有人。

許書華說，這種人有個特性是「心眼奇小，容不下他人對自己的一絲質疑」，因此憤世嫉俗，緊盯着「非我族類」的目標攻擊，試圖把異己趕盡殺絕，背後動機僅是為了鞏固自身利益。

相關文章：解僱｜究竟發生過甚麼事？她入職10天落力工作 竟惹老細不滿被炒

+ 9

至於該如何應付這種「職場蟑螂」許書華則表示「不用怕」，因為他們「自己把自己玩壞」，樹立了超級多的敵人，所以發展有限。但由於他們對宇宙眾生不滿而產生的攻擊「爆炸多」，所以建議若沒時間跟對方周旋，就離開他的射程範圍即可。

許書華分析，「職場蟑螂」一開始或許能攪亂一池春水，但時間久了會被看破手腳，也因為他們的生存之道並不正大光明，所以怕直球對決，不過是「小孬孬一枚」。

「以『多贏共榮』出發點去思考的人，手上的碗有機會越捧越大」，許書華認為與人為敵、一心想斷他人之路者，斬斷更多的恐怕是自己的前程，畢竟事成不但要「天時地利」，還需要搭配「人和」，因此奉勸大家「成功的路上，敵人越少越好」。

不少網民對於許醫生的貼文心有戚戚焉：

．「人在江湖飄，誰能不挨刀」

．「我遇過超大隻的，每天忙着亂造謠和拍馬屁」

．「人和真的超級超級的重要，攸關身心健康」

．「職場就是有喜歡破壞和諧的渣」



有人留言：

．「看來白色巨塔中也是有蟑螂存在」



許書華回覆：

．「很多啊，各行各業都有衣冠禽獸」



另一位醫生蔡昀臻也對此文觀點表示認同：

．「尊重與欣賞真的很重要，詆毀並不會替自己加分」



【延伸閱讀，更多打工仔與同事相處】

衰同事｜似是人緣好 其實虛偽到爆？10個位看清職場綠茶婊真面目

+ 25

同事｜「祝你好運」也不該說？8句話似是無害 高EQ人士卻絕不說

+ 28

延伸閱讀：

她怨辦公室氣氛太差 老鳥卻曝：一直聊天才讓人覺得煩

老鳥嘆新人連電腦快捷鍵也不會用 網反笑：公司在面試什麼？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】