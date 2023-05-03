失業｜休息數月才搵工竟卻沒甚起色　事主憂心網民因一事叫他別急

工作不合適、身心想休息、家人要照顧...離職的原因百百種，不過難的不是離職，而是結束一份工作後待業太久找不到工作怎麼辦？



日前有一名網民在1111職涯論壇發文抒發自己「裸辭後找不到工作」的焦慮心情，事主表示他從事IT相關工作，已有好幾年的時間，前陣子辭職後旅行了數個月，沉澱後開始找工作，卻找了三周都還沒找到，因而感到焦慮，認為自己沒有競爭力了。

文章一出後不少網友給予打氣，並提到自己的待業期休息了多久。網友認為「不要着急，工作需要緣分的」、「裸辭後找了快7個月才找到比較適合的，存款還夠的話先緩緩，會等到好的機會的」，不少網民提醒「太急着找工作，小心找到屎缺」。

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也有許多有裸辭經驗的網友分享自身經驗，建議事主待業期間首要是「要準備好足夠備用金」，起碼要能支持1年以上的基本生活開銷，才有底氣慢慢挑選喜歡的公司及職位；其次是「保持作息正常」，不要因為沒有工作而打亂生活節奏，除了到處吃喝玩樂、旅遊等紓壓活動，也要安排規律的運動，以及進修計劃，將身心靈調適到最佳狀態；最後要「確實記錄與控制待業期間的花費及找工作排程」，才能從容不慌亂的面對下一份工作。

根據台灣1111人力銀行調查顯示僅有27％上班族會選擇裸辭，其餘超過7成上班族都傾向「騎驢找馬」且走且看，確定有下一份工作後才會向原公司提出離職。至於辭職後多久還沒有找到新工作會感到焦慮？待業3～6個月佔38％、待業2～3個月佔24％、待業超過6個月佔16％、待業1～2個月佔22％。對於長時間待業感到焦慮的最主要原因包含「害怕失去職場競爭力、擔心下一份面試觀感不佳、緊急預備金不夠用」等。

1111人力銀行總經理張篆楷分析，有工作經驗的上班族，謀職期平均落在4～6個月，換言之，一但待業超過6個月的期限，對於求職者會造成莫大的心理壓力，擔心是否失去職場競爭力，且要同時面對預備金可能不夠用的窘況。

張篆楷提醒現代人工作壓力大，上班族想要裸辭、讓身心好好休息無可厚非，但應該得安排好後續有完善的謀職計劃，避免因心急而濫竽充數，勉強自己接受不滿意的工作，而可能掉入不斷裸辭、轉職的惡性循環中。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：離職後多久找到工作才算正常？人力銀行曝最新調查：半數求職者超過1時間會開始感到焦慮】