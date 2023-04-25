搵工｜好老細、好崗位怎揀好？網民各有意見　專家建議看這點決定

進入職場，你認為工作上最重要的是甚麼？是薪資、年終、福利還是同事、主管之間的相處？與大學選系還是選校重要一樣，大家在求職過程也會面臨許多抉擇，以往在PTT Salary版就有網民詢問：「挑主管還是挑工作？」引起熱議。



以下那位資深HR的見解，聽起來也頗得說服力！（按圖了解）

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工作是內容重要還是主管重要？

事主提到他身為新鮮人，受到邀請在同一間公司面試不同職缺，薪資一樣，工作地點與條件也都相近，其中A職務跟主管有90%合，工作內容則約80%喜歡，至於B職務剛好相反，跟主管只有80%合，工作內容反而有90%興趣，HR請他抉擇，那他究竟該怎麼選才對？

對此，表示好主管很重要的網民：

．「好的主管會把工作內容加到90分」

．「差10分沒差多少吧，是我會選人較合的」

．「 遇到好主管真的是祖墳冒煙」

．「有好主管，工作上會非常順利，辦公室氣氛也會好」



而認為工作內容才是重點的鄉民：

．「只差10分真的沒甚麼，還是選工作吧，來賺錢的不是交朋友」

．「發展空間+薪水最重要，其次才是主管」

．「是我會挑工作，人才來來去去，現在好主管不代表未來好主管，挑一個自己有熱情的工作比較能發揮」

．「工作，主管會換人」

．「主管90，不代表他會一直保持90」



更多人表示純靠面試，根本無法了解到對方是否是好主管：

．「你怎麼知道是好主管？沒有一起工作過，一切都是演的」

．「主管真的要進去才知道，面試都不準」

．「找工作是叫你去跟主管談錢，結果你是想跟主管談心啊？」

．「每次面試都覺得談的很合，進去都被氣瘋，主管好不好都要實際相處工作一陣子，才會知道」



選工作還是挑主管？關鍵在是不是資深求職者

那究竟該選工作還是挑主管？台灣518熊班公關Tiffany表示，建議資淺求職者首先考量「挑工作」，而資深求職者則優先選擇「挑主管」，因為資淺者可藉由好的工作經歷作為未來職涯的跳板，至於資深者遇到好主管，有助於自己一展長才，得到更多晉升機會。

想判斷職缺適不適合？把握面試官最後一問

Tiffany最後也提醒求職者，可藉由面試官詢問是否還有其他問題想問時，提問三個問題來判斷是否適合入職：

Q1：請問公司為甚麼開這個職缺？



可以了解該職務是因為擴編需求，還是因有人閃離急需人來接手？以此評估這個職位是不是上班族俗稱的爛缺。

Q2：請問這個職務一整天的工作內容為何？



來確定工作量自己是否能負荷，同時也能確認面試官對這該職務的工作期待，避免入職後才發現自己不適合。

Q3：請問您喜歡這間公司的原因？



觀察面試官回答的內容，以此確認他的價值觀和自己是否相符，同時也可以藉此了解這間公司的特性、公司文化和未來發展潛力。

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