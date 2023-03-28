老細平日勁惡死　未必是衰人？這種「偽．EQ高」上司更要提防

我以前常常思考一個問題：為甚麼從新聞片段，我們通常只會看到足球比賽中球迷騷亂的事件，而另一些更高衝擊性的運動，例如欖球或者拳賽，卻鮮有球迷騷亂呢？



直至有一位朋友答我：因為那些更高衝擊性的運動，觀眾看到運動員衝撞的情景，已經發洩了情緒，再沒有騷動的需要。

今天半宅職薯就和大家講解，那些經常對你破口大罵的上司，不一定是衰人這現象。

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對你破口大罵的上司不一定是衰人

有些上司動不動就對你破口大罵，甚麼難聽的粗言穢語也說得出口。作為小薯的你，自然會覺得這些上司一定是衰人。

但根據我的觀察，這些經常犯口業的上司，很多時都會在關鍵時刻挺身而出保護你；又或者在白紙黑字，能夠影響你前程的 appraisal 之中，給你較好的評語。為甚麼會這樣的呢？

問題在於上司是否得到發洩

那些對於你只犯了小錯便破口大罵的上司，雖然不斷犯口業，但其實心理上已經得到抒發：你犯了錯便已經罵你一頓，給了你懲罰，所以再無必要在其他地方懲罰你。

另一方面，這些常犯口業的上司，骨子裏也明白到如果要令你對他罵不還口，讓他繼續享受做大佬的威風的話，必須要在某些地方保護你。所以在關鍵時刻，這些上司通常都會表現得較有義氣（雖然義氣很難定義），享受做大佬的威風，也付出做大佬的義務。

無聲狗咬死人

與上述情況相反的，就是有另一些上司在你犯錯時，因為種種原因（例如為了保持形象）不予責備。但人的情緒總要得到抒發。這一類無聲狗上司日積月累，內心累積巨大不滿，造成心理不平衡，而體現於在寫你的 appraisal 時，落重手「寫死」你。

相比起犯口業上司說話的直接中 point，無聲狗上司通常傾向以婉轉方式說出批評說話。結果，你不明所以，做不到效果，無聲狗上司卻氣在心頭，不滿日益加深，最後來個致命式的爆發，在 appraisal 中把你「寫死」。

結語

當然，我不是非黑即白的說：「犯口業上司一定是好人，而無聲狗上司一定是衰人」，卻是想指出犯口業的上司不一定是衰人，而表現斯文的上司也不一定是好人。

有些人上班為了享受快樂的感覺，有些人上班為了更好的前途。不同類型的上司也有不同的市場，沒有對錯，卻只有夾與不夾而已。

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