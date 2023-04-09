打工仔心聲｜放工後只想躺平？網民想圍爐　意外釣出一班積極能士

出社會進入職場後，每個人都在為自己的生活忙碌。



有網民在Dcard上發文詢問，大家下班後的生活是如何安排？許多網民紛紛回復表示，下班後很累只想休息，不過也有網民利用下班後的時間精進自己。

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事主表示自己目前進入職場3年，早上八點上班、下午五點下班，並分享自己每天下班後都只想放空，平常壓力太大又繁忙，覺得一整天工作完應付完人與事情腦袋已被掏空，也沒有心力去做其他事情，並詢問網友「好奇大家下班後生活都做些甚麼？」

下班很累的網友紛紛表示：

．「當一坨會呼吸的肉」

．「下班睡覺」

．「看劇、玩遊戲、滑手機」

．「追星，看帥哥療癒一下」

．「直接變一攤泥」

．「回家躺在床上發呆睡覺，不然就是吃完晚餐躺床睡覺」

．「踏入職場，當別人員工的時候感覺自己沒有靈魂」



不過也有精進自己的網民：

．「接案繼續賺」

．「練第二外語、去打高爾夫放鬆」

．「看看理財、英文文章讀點東西」

．「去健身房或去上有氧運動」

．「學寫程式，希望明年底可以轉職成功」

．「我假日都會出門拼命玩，讓自己生活過得精彩」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】