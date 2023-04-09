打工仔心聲｜放工後只想躺平？網民想圍爐 意外釣出一班積極能士
撰文：聯合新聞網
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出社會進入職場後，每個人都在為自己的生活忙碌。
有網民在Dcard上發文詢問，大家下班後的生活是如何安排？許多網民紛紛回復表示，下班後很累只想休息，不過也有網民利用下班後的時間精進自己。
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事主表示自己目前進入職場3年，早上八點上班、下午五點下班，並分享自己每天下班後都只想放空，平常壓力太大又繁忙，覺得一整天工作完應付完人與事情腦袋已被掏空，也沒有心力去做其他事情，並詢問網友「好奇大家下班後生活都做些甚麼？」
下班很累的網友紛紛表示：
．「當一坨會呼吸的肉」
．「下班睡覺」
．「看劇、玩遊戲、滑手機」
．「追星，看帥哥療癒一下」
．「直接變一攤泥」
．「回家躺在床上發呆睡覺，不然就是吃完晚餐躺床睡覺」
．「踏入職場，當別人員工的時候感覺自己沒有靈魂」
不過也有精進自己的網民：
．「接案繼續賺」
．「練第二外語、去打高爾夫放鬆」
．「看看理財、英文文章讀點東西」
．「去健身房或去上有氧運動」
．「學寫程式，希望明年底可以轉職成功」
．「我假日都會出門拼命玩，讓自己生活過得精彩」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】