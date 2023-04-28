英國動物園請人扮「鵰兄」　充當鎮園大將軍　力拒外敵來犯掠奪

根據外媒《Daily Star》報道，位在英國的布萊克浦動物園（Blackpool Zoo）日前發佈一項有趣的徵才資訊，由於附近海鷗總是喜歡鎖定遊客偷走食物，園方決定聘請一位「海鷗威懾員」，工作是假扮大鳥趕跑海鷗，消息曝光後引發網民討論。



真期待這些海鷗威懾員正式工作的畫面！（按圖了解）

由於布萊克浦動物園落在蘭開夏郡（Lancashire）的海邊，時常會有海鷗出沒，甚至慣性偷走眾多遊客和園內動物的食物，讓所有人相當困擾。園方因此決定特別聘請一名員工，職責就是穿上大鳥的外衣嚇跑惡名昭彰的海鷗，希望來應徵的人具備外向的性格，維護遊客用餐區的安全。

從官網的徵才資訊可以看到，布萊克浦動物園也是一個海邊度假勝地，住着來自世界各地的上千種生物，同時也包含了不請自來的當地海鷗，「海鷗試着從遊客和動物園內偷走食物有點討厭！」園方決定聘請「海鷗威懾隊」盡全力守護大家的食物，希望能找到一位友善、有活力又靈活的人一起工作。

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