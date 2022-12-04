富豪傭工｜5千蚊香檳只屬基本　服侍有錢人　要滿足「這種」要求

挑剔的僱主，如履薄冰的家政人員。



在巴黎蔚藍海岸上私人別墅的凸窗後面，富豪們擁有常人難以企及的財富。豪宅、私人飛機、遊艇、跑車，是他們的標配。

這種奢華背後，是無數日以繼夜為他們服務的廚師、裁縫、家庭教師和司機……

法國社會學家艾莉絲．爾皮埃爾花了數十年時間，採訪上百位家政人員和僱主，甚至自己應聘為保姆、助理廚師去體驗。

在她看來，如果沒有家政人員，上流社會的日常將一塌糊塗。

她把調研結果寫在新書《服務於富豪》中，揭開了法國富豪生活背後的故事。

+ 1

6個月前售罄的門票 一小時內就要搞到

為上流階層服務，每天面臨的挑戰都是空前的。

大部分家政人員必須24小時隨時待命，滿足各種天馬行空的需求。

55歲的馬呂斯已經做了20年管家，幾乎每天都要解決突然冒出來的棘手難題。

有一次，僱主想去Britney Spears的演唱會，在距離演唱會開始一小時前，才讓他想辦法。

然而，票在6個月前就已經售罄了。

這種看似不可能完成的任務，對馬呂斯來説，就是嘆口氣之後，立刻要打起精神發動所有人脈去攻堅的工作日常。

後來他聯繫上了演唱會的舞台經理，拿到VIP包廂的座位。

僱主們過慣了隨心所欲的生活，花多少錢不是事兒，關鍵是要花得「爽」，最好能享受到特權和定製服務。

這就要求家政人員有很強的應變能力和強大的人脈，才能在解決問題時遊刃有餘。

除了能力和人脈，服務人員還要有足夠高的情商，對服務對象和其家人的習慣瞭如指掌，這樣才能對症下藥，贏得認可。

剛開始和這些人打交道時，艾莉絲．德爾皮埃爾不知道這一點。

一次，她給賽馬會的幾位成員發送了相同的電子郵件，結果得罪了好幾個人。她後來才明白，發消息一定要寫清楚他們的專屬頭銜，這樣他們才會樂意打開。

相關文章：環繞地球10圈 只為愚公移樹 植物獵人：最期待開箱

+ 25

5000一杯的香檳太平凡 獨特體驗才是王道

不斷提高的專業度、足夠的細心和應付高強度工作的體力，也是服務人員必須具備的品質。

開派對，是上流階層社交很重要的一環。

有時，為了籌備一個大型派對，工作人員前後幾個月不能休，甚至要連續工作二三十個小時。

其中，廚師團隊的工作更是重中之重。他們的表現是否出彩，決定了僱主是否在朋友間更有面子。

一場宴會動輒要準備三四十道正菜，還有小吃、糖果、冰激凌，和不間斷的「Toastie」。

過度奢侈才能體現品位，以及對客人的重視程度。

5000歐元一杯的香檳、10000歐元一盒的魚子醬，都已經不足為奇。

主廚更需要發揮超高品味和創意，找來各種偏門食材，講出特殊的新鮮故事，才能贏得讚賞。

於是小牛腦、牛乳房、雞睾丸都被端上餐桌。可能口味發展到極致，難免會涉及常人不會嘗試的領域。

儘管準備這些食材費時費力，性價比極低，但派對主人就是願意為小眾而獨特的體驗買單。

即使你做到了以上所有，也不一定能長時間從事這一事業。

富豪們的情緒化，讓從業人員的幸運值成為另一項必備條件。

有個家政人員勤勤懇懇工作了5年，因為不小心打碎了水晶玻璃，一夜之間被解僱。還有人因為把雞蛋煮過頭，失去了工作。

相關文章：世上最危險工作？工人坐氫氣球採松子 慘被吹走空中失蹤兩日兩夜

+ 5

哪怕很難 也有人前仆後繼

法國富豪和其家政人員的關係，微妙而複雜，艾莉絲．德爾皮埃爾形容這是「一種依戀和排斥的混合體」。

在法國，為富人服務的家政人員薪資水平是不錯的，一般有每月2000-3000歐元（約港幣16,00至24,000元），資深者甚至在8000歐元以上（約港幣65,000元）。

要知道，法國普通人的平均工資是2500歐元（約港幣20,000）左右。而且從經合組織的數據來看，這個數字還在逐年下降。

除了高於平均水平的薪水，家政人員能在僱主家免費吃住，還能偶爾收到僱主送的奢侈品和代金券。所以，哪怕工作很累壓力很大，還是會有人願意去做這份工作，並認為這是種「黃金剝削」。

再加上和上流人士共處，能增長見識、提升人脈，更是無形中給接下來的職業生涯增添了籌碼。

艾莉絲．德爾皮埃爾曾在一個富豪家打工，僱主是一位當代藝術品經銷商。

為了適應工作，她花了大量時間惡補奢侈品知識。可即便如此，當她走進4層豪宅的大廳時，還是大吃一驚。

在大廳裏，有一隻3米高的金屬粉紅色海豚。僱主告訴她，這是他們的藝術家朋友傑夫．昆斯的作品。他可是被稱為「在世最貴藝術家」的男人。

當艾莉絲．德爾皮埃爾穿過長長的走廊，每隔10cm，就會看到價值無法估量的當代藝術畫作和小雕像。從窗邊望出去，埃菲爾鐵塔近在眼前。

在僱主女兒的一間卧室，她在桌上找到了5個不同的iPhone手機。光是這間卧室，就和她的公寓一樣大。

置身於這位僱主家中，艾莉絲．德爾皮埃爾常常誤以為自己在盧浮宮，到處都是大藝術家的原畫。

不過，僱主們在花錢享受生活的同時，也有着不為人知的焦慮。

哪怕已經實現了財富自由，向上的慾望依然是無限的。

他們會擔心「富不過三代」，還害怕出門被綁架，時刻帶着保鏢。和人相處時，總會琢磨「這個人是不是圖我的錢」。甚至有富豪家女主人覺得自己是「工頭」，因為監督家政人員幹活而感到疲憊。

《福布斯》雜誌做過一項調研，顯示身價過億的富豪和他們的家人，患抑鬱症的概率比普通人高80%。

家政人員見多了其脆弱、家常的一面，有時會產生和僱主是「朋友」的錯覺。

採訪時，艾莉絲．德爾皮埃爾經常聽到家政人員用很親密的口吻評價僱主，「他很敏感」、「他今天心情不好」。

可有些僱主卻很介意家政人員逾界，不時敲打他們回到自己的位置上。比如他們通常不會叫家政人員的本名，而是取個新的名字，降低對方的身份感。

然而，儘管刻意保持距離，他們卻離不開家政人員。

雙方就這樣一邊互相依賴，又一邊互相吐槽，親近和距離、信任和不信任，在他們的生活裏共同交織。

【延伸閱讀，更多行業前程分析】

高危職業｜醫護、司機均榜上有名 網民熱議20個最危險常見職業

+ 33

搵工｜投身10大新興行業減失業風險 不懂大數據、AI還有這些選擇

+ 41