私家偵探｜常接調查婚外情委託　曾見人妻帶姦夫到「這地方」鬼混

「走！快點跟上她！」一個身影出現，和資料照片上的一樣。鎖定人物後，他們就會冒着風險，替僱主收集資料和證據。他們是「私家偵探」，通過私人委託，為僱主進行調查，包括婚外情、尋人、商業糾紛以及調查兒女等等。由於工作以跟蹤目標人物居多，所以偵探行業往往給人一種灰色的神秘感，讓人不敢靠近。



今年57歲的何俊才（Vincent Ho）是馬來西亞「何氏私家偵探社」的掌舵主，他在32歲才正式接手爸爸留下來的事業。「我在日本修讀建築科系，年輕時從來就沒有想過要繼承父業。」他續說，父親離世後，偵探社由媽媽、姐姐和妹妹打理，自己則是客串性出現。「或許是性格的關係，我覺得去挖別人的隱私很不好。」

直到一次，他在「客串」時，客户問道：「為甚麼不要繼承父業？」客户更說，一個人會找上私家偵探，鐵定已經遇上問題，但為了尋求真相，卻又遇上詐騙，很多時候造成二度傷害。何俊才直言：「市場上很多所謂的私家偵探都是來騙飯吃。」抱着一顆正義的心出發，他說：「我們需要很多富有正義感的私家偵探，因為社會裏其實有很多無助的人需要幫助。」他透露，目前偵探社調查的案件以三大類別為主，包括：婚外情、商業糾紛和調查兒女。

訪問期間，記者以「捉小三」形容婚外情，何俊才說道：「我不贊成捉小三的說法，因為男女都有出軌的可能性。」他續說，以前的社會或許真的只有男人會出軌、偷吃，但來到講究男女平等的年代，女人出軌的比例已經和男性對等。「我經常會和我的客户說，女人一旦已經變心，無論男人在做甚麼東西，基本上已經於事無補。」相反的，男人很多時候出軌只是為了滿足性需求。「亞洲家庭經常會出現一個狀況，老公在日常生活中對老婆的態度不好，所以當他有性需求時，老婆往往為了『報復』，而不願意給對方。」

日復一日，年復一年，丈夫很有可能就會投入到其他女人的懷抱。「客人找上我時，我會先了解整個事情的來龍去脈。」他笑說，自己也當起了婚姻諮詢師。「如果我覺得問題還可以解決，我一般都會勸他們先自行調解，真的不行，再來找我。」因為他認為，一旦有私家偵探介入，很多時候就沒有回頭路。不過他笑說，曾經遇過一個女客人，她委託何俊才幫忙調查她老公。「經過初步了解後，我就請她先回家和老公溝通，真的不行，我才介入幫忙調查。」他說，面對面談的時候，對方一副接納的態度，卻沒想到回頭就傳訊息罵他。「說我不專業，說我有生意不要做。」他無奈道，這個世界真的是一種米養百種人。

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偵探行業，讓他看盡人間百態

從事偵探行業超過25年，他分享曾遇過最為棘手的案件。「這個是老婆懷疑老公與秘書出軌的案件，斷斷續續查了將近四五個月，卻都沒有斬獲。」何俊才說，當時便懷疑男方是在公司裏偷吃，或是公司出差的時候。「因為隱私的關係，我們無法潛入公司裏頭。」記者這時便問說，那會不會是誤會一場，其實老公並沒有出軌。「我原以為也是如此，但老婆說鐵定有。」不過故事的後續發展有點離奇。「最後是小三被自己的同居男友威脅拍了一個短片，交代她自己如何和老闆（即對方老公）出軌。」正如何俊才預計，兩人是趁着出差到國外的時候鬼混。

此外，還有一個最讓人感到痛心和不解的案件。「委託人是一名男性，他已經調查他老婆3次。」他無奈表示，一個女人已經出軌三次，而且出軌對象不僅一個，實在不明白為甚麼委託人還選擇原諒。「委託人的說法是不想孩子沒有媽媽。」他回憶道，最後一次是捉到該名女人竟然把姦夫帶回娘家，也就是說，娘家其實已經知道女兒出軌的事情。「我們破門而入，卻見不到姦夫的蹤影，原來他爬到窗外。」他指，東窗事發後，姦夫竟然衝上前要打委託人，然而女方就猶如瘋婆子一樣，一直大喊大鬧。他同時說道，人不可貌相：「曾經有位女教師被丈夫懷疑出軌，但該教師的樣貌十分端莊、大方。」他笑說，當時他想，如果她這種女人會背夫偷漢，那全世界的女人都不可信。「跟蹤了幾天，竟然真的發現她出軌的證據！實在讓我大跌眼鏡！」

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私家偵探的必備條件

何俊才分享，「融入其境」是私家偵探在調查時首要要注意的事項，比方說去健身房，就要穿運動服，才不會引入注目。「我們也會盡量一個人行動，因為人多就容易招搖。」他同時透露，聘請私家偵探的費用介於1200至2000令吉（約港幣2100至3600元）不等，視案件的複雜性而定。「一般上，一個案件需要調查3至5天。」在正式投入調查之前，他會先向委託人了解資訊，包括調查對象是否會有慣性的行程等等。「如果委託人是一問三不知，那一般就需要更長的調查時間。」另外，膽量也是成為私家偵探的必備條件。「做我們這個行業，經常都會收到恐嚇電話，甚至被勒令不可以再做私家偵探。」他續說，曾經有調查對象不滿自己被調查，所以打電話來恐嚇他。他坦言，自己是來自私會黨（編：即馬來西亞的秘密會社）的時代，最討厭就是欺善怕惡。「我從小就是那種天不怕地不怕的人，所以以前在學校私會黨的人也不敢惹我。」也因為他勇字行頭，所以有很多被欺負的人都會躲在他的身後。「我們人多勢眾，不容易被欺負。雖然不被欺負，但我們也不欺負人。」

何俊才今年57歲，已經到了退休年齡，但他說，還沒有退下來的計劃。「不過偵探是一個體力活，所以我很多時候都只能交代給屬下來處理。」他認為，成為偵探給自己最大的滿足感就是成功「破案」。「這份工作其實也不容易，要很有耐心，我曾經試過守候超過24個小時。」他指，因為對方（調查對象）的車沒有離開，所以自己也不敢離開。因為「何氏私家偵探社」算是家族生意，訪問結束前，問他說，孩子是否有興趣接手家業呢？「暫時還沒看到他有任何意願，但這種事情很難說，以前的我也沒有想過自己會走上私家偵探這條路。」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【冷門行業】蒐證、尋人跟蹤、婚外情取證 正義感私家偵探出列】