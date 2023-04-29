職場必勝穿搭｜女新人辦公室衣著指南　4單品打造成熟專業好印象

再過幾個月又是一批大學生畢業即將邁入職場開始第一份工作，以往在大學的穿搭都以寬鬆舒適為主，但進入職場夠這樣的搭配可能會是 NG 穿搭。



在韓劇《WWW：請輸入檢索詞》中，裴朵美曾說過：「社會新鮮人要逞強買名牌包是因為擁有的越少越要炫耀，若是我們鬥不贏的話，那就跟它妥協吧！」。沒錯！既然我們沒辦法與世界對抗，那就開始與它們妥協，不要再選擇大學生搭配，而是改變穿衣風格讓自己職場第一份工作一帆風順。

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俐落套裝

在職場上穿套裝是基本要求，也可以說是一種企業文化，雖然現在許多公司不要求員工服裝，員工們可以穿輕鬆舒適的便服來上班，不過偶爾出席活動或見客戶時，套裝還是非常方便及快速能夠決定的服裝，尤其這幾季都非常流行西裝套裝，購買一套可以上班或出遊時穿，可以說是一舉兩用呢！

合身大衣

合身大衣可以說是懶人的好朋友，時間趕的話可以簡單穿搭內裡並搭配大衣，整體看起來像是相當幹練的職場女性，尤其大衣有修飾身材的效果，可以拉長比例外，腰部系上綁帶更能凸顯腰身。

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有領襯衫

襯衫幾乎是 OL 的代表物，不過簡單一件襯衫要如何穿出自己的風格非常重要，雖然襯衫看似相當正式的衣服，只要一個搭不對也容易失敗，如果要帶點休閒又正式的搭配可以選擇針織衫，在辦公室內冷時可以穿上，在戶外比較溫暖時可以披在肩上，又或者選擇西裝外套搭配，俐落的 OL 套裝馬上完成。

舒適低跟鞋

在大學時可以每天穿運動鞋、平底鞋上課，不過當邁入職場時必要的跟鞋還是需要購買，但是當女生剛開始學習穿跟鞋時難免會走的不舒服，這時候可以考慮從低跟鞋開始學習，像是低跟馬靴、低跟包鞋等，選擇適合自己的跟鞋可以替整體穿搭加分，也能透過跟鞋拉長小腿的線條。

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Dappei 結語：

以上四種單品在大部分快時尚店都能輕鬆購入，雖然現在企業文化的正式套裝要求不高，不過對於在大學時的穿搭進入職場會有些不適宜，可以慢慢的從一些單品篩選，並找出適合自己的職場服飾風格。



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