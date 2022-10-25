HR面試愛問「為什麼離職」5個原因　這樣答可避開陷阱減負面印象

職場人士求職面試在所難免，有的三年換工作一次，有的人一年換工作一次，更有甚者是每年換工作好多次，那麼都會遇見各式各樣的面試，都會接觸到各式各樣的面試問題。



「為什麼從上一家公司離職」這樣的問題，應該很容易被問到。面試官為什麼總會問求職者這個問題？

1. 基本瞭解求職者的動機和一些相關的潛在因素，以便於後期的背景調查進行相關驗證。

2. 通過幾家公司的離職原因的對比進行分析，得出求職者在職場上的不穩定性因素到底有哪些。

3. 通過詢問求職者的離職原因，來對求職者在哪些種情況下可能面臨離職，求職者在意哪些不合理不公平的客觀或者主觀的原因，以便企業在今後的發展過程當中進行不斷地完善。

4. 主要驗證求職者的核心價值觀以及相關任職條件，與現有的企業文化和工作氛圍是否相匹配，同時也驗證企業是否與求職者有相關的匹配度。

5. 我們可以由此看出企業的求職者面試者最在意什麼，進行對比後，我們可以清楚瞭解求職者的需求跟我們公司的現狀的匹配程度，從而決定是否錄用該求職者。



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作為職場的求職者的來説，在被面試到相關問題時，我們要進行相關的應對準備。

首先，我們儘量找客觀的條件，不要找主觀條件，以免造成用人企業的錯誤判斷。

客觀條件，比如説公司搬遷、部門裁員、公司資金鍊、公司相關業務萎縮等等。這些都是企業的面臨的客觀問題，求職者是無法進行改變的，以至於求職者離職，這樣不會給面試官留下太大的負面影響，面試官接納求職者的可能性更大。

總之，面試時候的問題，基本都是為了讓雙方更深入了解，只有雙方都進行了深入的了解，才能確定對方是不是與自己的需求匹配。

對於為什麼離職這樣的問題，也最好是從實際原因出發進行論述回答，這樣能避免雙方不必要的誤解，從而造成後期的不匹配，而導致再次離職。

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