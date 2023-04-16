見工｜等足50分鐘面試官仍未出現？事主嬲到爆 招來大量苦主圍爐
撰文：聯合新聞網
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為了找工作更順利，求職者通常會提早到面試公司，給主管好印象，不過如果是面試官遲到，這時新鮮人要怎麼應對呢？日前就有一名網民以「面試等很久可以直接離開嗎？」為題，問大家遇到這種情況該怎麼做？對此，網民教可以說「有事情要先走」。
只是見工也這樣不懂尊重，若真的被聘用，那就更不知會有甚麼待遇了！（按圖了解）
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一名網民在Dcard發文表示，她到某間小公司面試，員工一開始讓她先填人事資料卡，後來帶她去會客室，請女事主稍等一下，沒想到這一等就是40分鐘，讓她氣得直呼「真的很想走人」，並問「面試等很久可以直接離開嗎？」
事後女事主更新文章，指出她整整等了50分鐘，而且面試官甚麼問題都沒有問，就開始向她介紹工作，整個面試流程很草率，而且過程不到5分鐘，讓她無言表示「我應該不會選這間公司了」。
對此，網友認為：
．「不尊重面試者的公司，可以直接走人，以後完全不會再去面試」
．「缺工作就留，不缺就走，取決於妳是來面試，還是來求職」
．「不太能理解，面試不是都要預約時間嗎？這些公司讓求職者到場，還等40分鐘是甚麼心態？等10分鐘算過份了吧」
．「可以去跟外面的員工說妳有事情，要先離開了」
．「我之前也有跟櫃台人員說過我不面試了」
還有一些苦主表示：
．「我等過一個小時，面試到一半，突然老闆和員工去招待客人拉業績，希望客人買美容課程，就放我一個人等，有夠不禮貌」
．「我等過一個半小時」
．「我等了1小時都沒有人來，就直接拿包包走人了」
．「只讓我等10分鐘我就想走了」
．「等面試40分鐘已經很極限了」
．「我等過，後來是公司主管忘記有面試」
．「我也遇過，一開始也是寫資料，之後就是漫長的等待，等了1個多小時，最後我就起身離開」
．「我等過一個小時，還被面試官洗臉，建議不要等」
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