見工｜面試暗藏10大加分位？HR最在意這些地方　CV寫得再好也未夠

面對各種夢幻職缺，你知道企業面試官們最在意哪些地方嗎？要如何才能在面試中脫穎而出，給他們留下好印象呢？



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個必勝面試心法，一起來看看吧！

見工面試10個入門級基本功（按圖了解）

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NO. 1 優異的語言、外語能力

在全球化時代，各種外語成了大部分工作都會要求的基本能力，許多大公司如台積電、技嘉、仁寶、明門、聯詠等等，因為公司的業務十分國際化，客戶和同事中都有不少外國人，因此良好的外語溝通能力一定是企業在面試時的重點考量因素。而一些跨國公司如Google、微軟，或是外商公司、航空運輸業等，就更不用說了。

曾有人分享過臺灣航空代理龍頭鴻霖的面試心得，在面試進行到一半時面試官突然切換為英語提問，並指定他也用英語回答，沒有準備的他當場不知所措。因此，在外語能力上多下功夫，一定能在意想不到的時候大加分。

NO. 2 表現出積極的企圖心

讓面試官感受到積極、強烈的企圖心也是很重要的一點。能進到面試這關，想必在能力上都有一定的水準，在實力差不多的一群人中，要脫穎而出，態度絕對是一大重點。企圖心可以在很多地方展現，尤其在面試最後，當面試官詢問有甚麼想問時，一定要好好把握。可以趁機提出像是公司有無進修機會、自己是否還需加強甚麼技能之類的問題，讓面試官感受到你的積極上進。

有面試過台積電的求職者分享，自己在面試最後的提問環節，提出了「今日面試有甚麼需要加強精進的地方」與「主管認為一個工程師需要具備哪些人格特質」，積極的態度果然讓他後來成功錄取心儀的職缺。

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NO. 3 透過模擬面議對提問駕輕就熟

雖然面試的問題會隨着職缺而有所不同，但不管到哪個產業領域、哪家公司，只要是面試都會有一些固定的基本題，如自我介紹、針對過去經歷的提問等等，而根據不同職缺，也會有一些可以預想到的問題。針對這些能夠事先準備的地方，一定要好好地進行事前練習，把握這些可以預先拿下的分數。

就曾有求職者在面試心得中分享，自己為了準備多家科技業的面試，在事前就看過許多人的面試心得，並進行模擬面試，練習可能會被問到的問題，然後每一次面試後都回想、檢討自己做得不夠好的地方，在下一場面試中改進，充分的事前準備讓他拿下了研華、佳能、合勤、正文等多間公司的Offer。

NO. 4 行事態度誠懇有禮

良好態度，絕對會在面試的時候大大加分！第一印象的建立，除了外貌、穿着和儀態外，態度也重要的一點。守時、主動打招呼、面試後道謝等，這些細節都能夠展現誠意。而言行舉止，更是別人感受到你態度的重要關鍵，一言一行都要格外留意。

曾有到台積電求職的面試者分享，一開始因為覺得自己有推薦人，就抱持着苟且的心態，沒有認真準備履歷和面試，自我介紹只草草講了三句，甚至在被問到為甚麼想應徵時，直接回答「聽說很涼」，這樣的態度讓面試官完全不知道如何接話，也留下了壞印象，之後自然沒有獲得工作。在面試的時候，就算你有優異的能力，但若態度方面不及格，也會企業覺得你不適任這份工作。

NO. 5 熟知自身優缺點並改善

「個人優缺點」是面試時常見的必問考題之一。就有面試過微星、雙鴻、聯寶、明門工程師的求職者表示，面試中皆有被問到關於自身優缺點的問題。提及優點時，可不能只說空話，最好有實例舉證；而被問到缺點時，可別只回答完自己的缺點就結束話題，一定要再提出你可以做到的改善方法，讓面試官知道：你清楚自己的缺點，同時也知道如何不讓這些缺點影響到他人。

其實問及個人缺點，面試官並不是真的那麼在意，也不會因為那些缺點就扣分，他們真正想知道的，是你對自己了不了解、面對不足之處時有沒有試圖改進，因此不用刻意回答一些模稜兩可的答案，誠實面對自己的缺點並想出解決之道，就能夠提出為自己加分的回答。

NO. 6 準備好履歷與加分資料

工欲善其事，必先利其器。在面試開始之前，準備好履歷、作品集、相關證照等一切加分資料，是非常重要的。據一名網友在中信、國泰、中國人壽、中租、臺新等多家金融業的Management Associate面試經驗，「針對履歷提問」在面試中佔了非常大的比重，因此，履歷準備就非常重要，關乎到你事前在面試官心中的形象建立。除此之外，一些能彰顯自己加分能力的作品或證書，也都要備妥，以備不時之需。

面試者表示，好的履歷就像定錨效應，先在履歷上做出高標，後面的面試自然就比較有底氣。除了事前準備外，面試時最好也自行攜帶一份履歷資料，若面試官手邊剛好沒有資料就可以立刻補上，也可以利用這些細節在面試時彰顯自己的細心。

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NO. 7 對提問內容延伸回答

面試時，你還在跟面試官一問一答嗎？中規中矩回答問題雖然是安全牌，但也很有可能因此讓他對你沒有甚麼特別深刻的印象，就這樣淹沒在眾多求職者之中。聰明的做法是，從提問中觀察出面試官可能對甚麼事情感興趣，回答時主動延伸話題，讓對話不要中斷，製造雙向溝通。這麼做不只能增加互動讓面試官留下印象，更能有技巧地將話題引導至自己熟悉擅長的領域，直接侃侃而談，當場大加分！

有求職者分享自己在中國信託的面試經驗，在過關斬將到最後一關遇上執行長時，他提到，面試官明顯喜歡有企圖心的答案，能發揮獨立思考能力，適當挑戰提問，不被面試官牽着走，其實能發揮不錯的效果。

NO. 8 事前了解公司團隊文化

面試的眉角不只在於面試當下，事前準備也非常重要。對公司、職位，一定要有充份的了解。事前先摸透公司文化，以及了解職缺的詳細工作內容，不只能幫助你判斷這間公司及職位適不適合自己，也能讓你面對相關提問對答如流，使面試官感受到你想加入這間公司的強烈意圖，留下好印象。

對於公司是否了解，其實是很多企業在意的重點之一，諸如公司文化、企業理念等等，以及公司的產品、品牌、競品等等，這些都最好在面試前先查找過資料，可以參考公司官網、公司近期的新聞等等。長榮航空就常在面試時詢問有關航線、公司得獎紀錄、近期新增機型等等問題，而知名食品品牌家樂氏，也曾在面試行銷人員時詢問求職者是否了解家樂氏的品牌文化。

NO. 9 服儀穿着乾淨整潔

外表絕對是決定面試官對你第一印象的關鍵！若能在面試一開始就先藉由外表給人留下好印象，就能大大提升錄取的機率。關於面試服裝的選擇，其實也跟職業類別有很大的關係。像是航空、金融、法律、會計事務所等等，這些產業就最好穿上正裝（ex.襯衫、西裝等），而若是行銷、藝文、公關等相對自由的行業，則可選擇稍微輕鬆但不失正式的Semi-formal穿搭。

不論是便裝或休閒，最重要的一點，是讓整體的服裝儀容看起來乾淨、整潔、合宜。曾有人分享自己參加華航空服員面試落榜，之後在某活動場合剛好又遇到當時的面試官，他表示她的裙子太短，「感覺不夠端莊」。所以千萬不要覺得一點點小細節不會影響面試結果，尤其是特別注重服儀的產業更要留意。

NO. 10 用實例說明個人特質與能力

人格特質和個人能力，可以說是面試官最在意的兩大要點，前者關乎到能不能融入團隊，後者則是與工作各層面都息息相關。就有面試者分享，台積電面試會對個人特質層層剖析進行詢問，而奇美實業除了針對履歷詢問個人能力，也問了許多關於生活方面的問題，以了解面試者人格特質是否符合公司需求。

面對這類問題，若只是很表面地回答，可說服不了人。最好要有實例舉證，比如若想說自己細心，可提出在過去的工作上曾因為心思細膩被指派複雜的任務，在工作能力部分，「曾經執行過某某專案，參與行銷流程與素材設計，成功獲得約XXX用戶訂閱，並新增XXX個新用戶按讚」，這樣的說法，也比「擅長專案管理和行銷規畫」更能讓面試官留下深刻印象。

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( DailyView網路溫度計授權使用 )

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月13日至2022年04月12日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『面試技巧』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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