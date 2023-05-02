四川海底撈食客店內MMA式毆鬥　店員不勸交先做一件事被讚專業

台中日前發生KTV潑灑熱湯事件，引起全台關注，不少人也在開始討論KTV是否不應該煮熱湯。近日，有網民就在網上分享出一段來自中國的影片，影片疑似是發生在中國某間海底撈，影片中兩派人馬出現群眾鬥毆情況，店員見狀後，立刻上前將湯鍋端走，影片曝光後，意外引起台灣網友熱議並大讚店員處理方式。



海底撈的店員在混亂的場面中仍能保持冷靜，實在值得一讚！（按圖了解）

+ 8

發生鬥毆事件，店員迅速將熱湯拿走

一名網民在Facebook群組「爆廢公社」轉發一段影片，影片中可以看見一群男女在火鍋店內發生口角，之後甚至動手互毆，還有人拿起椅子和碗盤互相攻擊。這時，一名男店員迅速的衝進現場，將桌上的熱鍋端走，之後也陸續有店員將桌上所有的鍋碗瓢盆都收走，似乎是要避免顧客們在失去理智的情況下，用熱湯傷害對方，造成嚴重的受傷。

根據中國媒體報道，該起事件發生在四川成都錦江區，起因為兩名女子說對方壞話，不料卻被對方聽到，而雙方的朋友也紛紛站出來幫忙，從一開始的口角逐漸變為肢體衝突，才會演變成群架鬥毆事件。而海底撈的店長也出面表示此次打架的都是客人，餐廳並沒有造成任何損失，當地警局已經將與事件相關人等做出處分。

網大讚：「店員手腳真俐落，避免嚴重後果」

影片曝光後，也讓不少台灣網友想起先前才發生的KTV潑灑熱湯事件，瞬間引起網友熱議：

．「店員的反應很機智，確實應該馬上把湯拿走，避免有人受到很嚴重的傷，餐廳也會有責任」

．「給店員一個讚，不愧是海底撈」

．「該看熱鬧錄影的錄影，該收東西的收東西，該幹架的繼續幹架」

．「店員馬上把湯拿走是對的，不然後果真的很可怕」

．「給店員們一個讚，真的是不顧危險去把湯拿走」

．「湯先快收走，店員手腳真俐落，避免嚴重後果」



【延伸閱讀，更多打工仔職場見聞】

好老細｜年邁老闆解僱事主 遣散費極多更引薦好工作 原因極窩心

+ 6

轉工｜沒一技之長卻急須高薪工作 網民推介這些「肯做就有」職業

+ 2

延伸閱讀：

黃捷、徐巧芯你選誰當初戀女友？跨黨正妹客串舞台劇《丞相，起風了》

超穩鐵飯碗！網問「以前沒人要當公務員？」鄉民解答1關鍵原因

政治進入大學？政大學生會邀到「這3黨」主席談青年願景

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】