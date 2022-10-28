為何牙醫護士多是女生？事主嘆因性別不獲聘　在職網民曝關鍵原因

依照法律規定，業者徵才時不能限制性別，否則就會導致相關性別歧視問題出現。一名男網友在Facebook上發文，透露自己應徵牙醫診所工讀生，沒想到卻因為性別而被拒絕，帖文曝光後也掀起討論。



日前一名男網民在Dcard上以「為甚麼牙助都是女生」為題發文，他透露自己在Facebook找到一個牙醫診所工讀生的工作，上面只有寫工作時間、工作內容、薪資待遇等。事主私訊業主後，對方訊問「請問你是男生嗎？」他回答沒錯。沒想到，業者卻表示「那很抱歉，我們應徵女生喔」，這令他感到相當困惑，因為應徵文也沒有寫清楚，「太難過了，這算性別歧視嗎？」

相關文章：辭職｜寧棄高薪轉行送外賣？ 打工仔因一事放棄文職網民有同感…

+ 4

帖文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：

．「女權一直喊有玻璃天花板，我覺得男生也可以抗議一下這種玻璃小房間」

．「牙助是女生我會進去看，如果是男生…這間牙醫我拒絕來往了」

．「還是有看過男牙助，只是真的很少見」

．「我去的那間牙醫有8個女的、1個男的」

．「我之前打工的牙醫診所，還直接沒有男生的制服」

．「我有遇過牙助是男生的，很帥然後人也很溫柔」

．「因為法律規定不能直接在徵才資訊上指定性別，結果很多公司都暗的來」

．「看了20幾年牙醫，好像真的只遇過一次男牙助」



然而，有身為牙助的網友出面解釋：

．「我是牙助，之前有問過醫生這個問題，醫生表示因為看診時需要放布巾在患者胸口或是幫患者穿鉛衣，看診時有時候水也會濺出來要幫患者擦拭，怕會不小心碰觸到患者胸部，所以助理是女生比較不會因為碰觸有爭議」

．「大部分醫生習慣放一些器械在病患胸口，我們還是會有需要從胸口拿器械的時候」

．「我也是牙助，每次不小心碰到比較雄偉的女病人時，都會覺得還好我是女生」

．「當工具不小心掉到女性患者的胸部上，當然是請牙助拿起來，所以牙助才會只找女生，因為醫生如果是男生，自己去拿可能會被病患告性騷擾」

．「之前院長是說有時候比較緊張的患者，需要牽手或是輕摸手臂安撫，女生來做比較不會讓人感到奇怪」



也有網友發表自己看法：

．「應該是女生比較細心又乖巧，安撫小朋友的音調上也比較溫柔」

．「說不定醫生是女的，覺得跟女牙助工作比較輕鬆之類的」

．「撇除性別歧視這塊，我覺得有一個原因就是身高問題，有的牙助需要站着工作，男生大部分都比較高，所以站久會腰痠背痛（我160就會酸痛了），還有可能常常被照燈打到，因此有些診所或醫院比較少選男生，女生大部分個頭比較矮小，會方便一點」

．「我在想是不是怕女客人會介意啊，因為通常醫生都是男生，所以搭配都是一男一女，就跟我之前工作也會搭配一男一女，這樣工作比較順暢」



相關文章：藥店助理不忿雞排店老闆月入較多 酸問「憑甚麼」遭網民列隊砲轟

+ 6

延伸閱讀：

你用嘴帶人還是以身作則？團隊是否真有紀律 要在主管不在時看

應屆畢業就月入十萬她卻很焦慮 網友瘋猜職業：難怪壓力大

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】