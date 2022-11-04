安靜離職｜升職沒意義　不如只做份內事　網民對這風氣持兩極意見

當工作日趨繁重薪水卻紋風不動時，許多年輕人會放棄拚命奮鬥，選擇只做最低限度的工作，因此衍生出一個流行詞彙叫「安靜離職」。近日就有網友分享他安靜離職的原因和感想，引起許多年輕世代共鳴，直言「薪水沒漲，幹嘛努力？」



近日一名網友在《Dcard》上分享自己已經「安靜離職」了，所謂的安靜離職不等於真的辭職，而是意味着員工不再投入過多心力，只會做好份內工作。

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根據《經理人月刊》報導，安靜離職一詞源於一名Z世代的 TikTok 用戶，他在今（2022）年7月25日上傳了一則僅 17 秒的影片，當中提及他最近學習到「安靜離職」（quiet quitting）的概念：

「不是直接辭職，而是辭掉那個在職場上期待追求卓越超群的自己」



以該網友的經驗為例，他表示選擇安靜離職的原因很簡單，因為老闆和主管並不重視員工，認為工作有人做就好，做不好就換掉或找空將部隊。之所以不真正離職，也只是因為還過得去，而且薪水穩定。

他補充說，安靜離職之餘也應該把握學習機會，「學習與付出是兩回事，可以做好本份就好不多做，但不該除了本份以外不學習。」比如他果斷拒絕升遷，因為工作更多、責任更大，而且建議仍然不會被採納，還要擔心替主管背鍋。但在工作之外，他利用時間寫文章、寫書，多方面充實自己。

許多年輕人看完文章深有同感：

．「覺得這種情況還經常出現在我們這個世代的，畢竟現在甚麼都漲就薪水沒漲，我們為甚麼需要付出更多的心力在工作上？」

．「付出再多，薪水也不會漲，用最低限度去做事也不是不思進取，應該要取決於老闆的態度吧」

．「現在不想培養人才、認為只有自己在挑員工的企業多得是，遇到了就也不用跟他們認真，做好份內的交差」



不過也有網友並不推崇此舉：

．「我認為安靜離職跟擺爛往往只有一線之隔，試想若大家都用這樣的態度做事，公司是要怎麼好？團隊是要如何強？」

．「現在八九不離十，一堆人用安靜離職來當藉口，結果是自己想偷懶能混就混，然後再說反正薪水沒很高為甚麼那麼努力。」



更有網友指出，主管方也會運用「安靜解僱」反制：

．「最常見不升遷變相暗示員工主動離職，所以員工還不想離的話就躺平囉，安靜解僱行之有年了啊」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】