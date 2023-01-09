公司大規模裁員　事主憂該否自行離職　網民勸別走但要準備一事

近來景氣低迷，不少公司都傳出裁員消息，一名電子廠員工即透露，他所在的公司日前無預警裁員，他擔憂若不趕快找新工作恐怕將面臨失業，不過網民們皆勸他先別急着走，不如等公司自己主動裁員，這樣才有遣散費可拿。



面對被裁危機，很有網民都建議事主先按兵不動：（按圖了解）

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有網民在討論區發文稱，自己目前在台北部某家電子廠任職，早前公司大幅裁員，據公司內部信是因今年業績不佳所致，不知道共計裁了多少人，但坐他前面同事就是其中之一，早上通知後下午馬上就打包走人了，四處都是收東西跟道別的聲音，他見此場景十分恐慌，「我還算年輕，沒遇過這種大陣仗……，請問各位我該跑嗎？」

他表示，原本是打算若明年沒加人工再離開，但目前離調薪時間還有4、5個月，不確定性有點高，因此他很猶豫是否要從現在開始找工作，「怕之後工作量會提高，又不加薪，還是公司會為了穩定軍心，一切分紅調薪照舊呢？」

一些職場前輩勸他先按兵不動：

．「裁了也會給資遣，不用跑」

．「說真的，現在市場上根本沒幾個缺，就好好待着吧」

．「等被裁啊，公司才會拿錢請你走」

．「傻了才自願離職」

．「沒其他事先規劃等公司自己動手吧」

．「資遣金+失業補助金+低收證明，足夠你一年找工作了吧」



也有人指出，大量解僱要通報政府，所以有些公司會搞分批裁員，因此建議他可以邊找邊觀望：

．「別慌，先找再說，至少你還有風聲可以聽到」

．「先準備履歷，裁了至少有資遣費，別傻傻自動簽離職」

．「前公司就曾經中秋節前一波過年前又一波，尤其明年展望景氣應該不好，還是開始準備跳槽實在」

．「隨時都準備好跳槽，專案相關檔案隨時整理好，要準備面試、要交接都方便」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】