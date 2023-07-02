見工｜被即場錄取　卻「憑實力」令對方反悔　事主竟不知問題所在

社會新人找工作「被當場錄取」，也千萬別掉以輕心？一名女網民表示在面試當下被當場錄取，面試上司詢問最快何時可以上班，但事主過幾天才決定要到該公司上班時，對方卻以「後來覺得妳個性不合適」為由拒絕，讓她相當氣憤；不過，許多網民一聽反而搖頭直呼「是妳太白目」！



職場事事講白紙黑字，一日沒簽下甚麼，一日都仍有變數！（按圖了解）

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這名女網民透過Dcard發文分享面試經驗，才剛畢業的她向多家公司投遞履歷，某天面試一家公司後獲得「當場錄取」的好結果，面試上司問她最快何時可以上班，但她停頓了一下回覆「還有別家公司要面試」，決定過幾天再回覆該公司。

事後事主決定到該公司上班，未料「打電話給那天面試我的上司，結果他竟然說，後來跟老闆討論覺得我的個性不太合適」，這番回覆讓她相當錯愕，怎麼會面試當天覺得她合適，過幾天又變得不合適？她氣得大罵「這樣錄取又拒絕是合理的嗎？」

帖文曝光後，不少人一語道破：

．「我覺得妳有點白目，竟然說還有別間要面試，太老實了！」

．「哪有人會傻傻的說還有其他面試，是我也決定不用妳」

．「我要是資方，聽到妳這種騎驢找馬的態度真的不會錄取妳，好歹也騙一下吧」



也有人認為：

．「在沒有看到紙本或電子offer之前，一切都是假的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】