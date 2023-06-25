心理測驗｜賺大錢機會在哪？一條問題　測出你是靠自己還是等運到

很多人都夢想着有朝一日能賺大錢，過上享受的日子，但該如何能大發一筆，卻始終摸不著頭緒。日本網站《占TV》最近就分享一則心理測驗，測出如果想賺大錢，應該要怎麼做才行。



發達是要白手興家還是靠屋企？玩玩以下的心理測驗吧！（按圖了解）

+ 16

請問：想像你拿到阿拉丁神燈，成為了千萬富翁。那麼，你的神燈會是如何得到的呢？

A.在古董市場裡買下

B.在儲藏間中發現

C.幫助他人獲得的贈禮

D.妖精送你的禮物



．選擇A「在古董市場裡買下」的你：

選擇A「在古董市場裡買下」的你是選項內唯一靠自己花錢，獲得阿拉丁神燈的人。這代表你想要賺到大錢，不能倚靠他人，而是得靠自己的雙手打拼，在事業獲得一番成就。不過你有了錢，也有容易花掉的毛病，因此得好好學習理財，管控財務的支出才行。

．選擇B「在儲藏間中發現」的你：

選擇B「在儲藏間中發現」的你代表着你賺大錢的希望，來自於你的家族或者興趣一類。好比說繼承到家中的大筆遺產，又或者得到親人的出手金援等等。另外，好好培養你的興趣，或許就在將來，它將成為人生第二次的重大財源。

．選擇C「幫助他人獲得的贈禮」的你：

選擇C「幫助他人獲得的贈禮」的你反映出你賺大錢的來源，很可能來自人際關係。透過運用人脈，很可能會幫助你的事業往前邁進一大步。越是認識到更多不同的人，越是能夠拓展版圖。就算不是當老闆，也可能會因此得到不少機會，從而增加收入。

．選擇D「妖精送你的禮物」的你：

選擇D「妖精送你的禮物」的你賺大錢的機會只能守株待兔。事實上，妖精是虛構的奇幻生物，因此想等妖精出現不切實際，就像守株待兔，也很難真的等到兔子一樣。這也反映出你的內心裡，即便有所渴望，但或許根本不相信有能夠賺大錢的一天。缺乏行動的結果，也只能看哪天會不會中彩票，或者真在路上撿到錢了。

【延伸閱讀，更多職場心理測驗】

心理測驗｜新一年別再犯眾憎 選一隻顏色 看你甚麼情況下易失言

+ 14

心理測驗｜4種顏色你最討厭哪種？結果將顯示你最不擅長哪類工作

+ 8

延伸閱讀：

心理測驗／難溝通或情緒不定？ 一張圖測出你在別人眼中的形象是什麼

心理測驗／不想努力了！鞋子四選一 測出你正逃避什麼事情

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】