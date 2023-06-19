見工｜HR咄咄逼人追問離職原因 事主崩潰 網民稱或在觀察她一點
撰文：聯合新聞網
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新人在找工作時都會經過HR的面試關卡，而HR會根據求職者的履歷來詢問相關問題。
不過日前有網民抱怨「為何人資面試要咄咄逼人？離職原因我都有據實以告，為甚麼非得要一直問？」對此，過來人建議「離職原因最好包裝一下，確認不會被找麻煩」。
不排除有些HR是黑心的，但也有些人倒是刻意的刁難你，好看清你的為人：（按圖了解）
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一名網民在Dcard發文抱怨，她去兩場公司面試，面試時間都花費1小時，在過程中她有誠實交代自己的離職原因，並沒有多做隱瞞，但有些面試官會咄咄逼人，像是非要問出甚麼答案一樣，讓她無奈表示「到底是想聽甚麼？如果我不適合這間公司的話，為甚麼要問這麼久！整體感受都不是很好」。
對此，過來人回應：
．「其實勞工離職就是幾個原因，不是錢不夠，就是工作內容太血汗，或是老闆、同事難相處，他們硬要問出原因，就是要測試妳能不能被壓榨，或者看妳的誠信」
．「面試不是比賽說實話，很多說了實話是自找麻煩，建議要話術包裝一下，確認自己的說詞不會被找麻煩」
．「如果當下評估沒有意願要做這份工作的話，妳可以採取兩種方式，第一是掌握主導權，告訴對方『今天的面試就到這裡』，結束這種無理取鬧的面試。第二是開嗆回去，直接告訴對方自己的不滿」
．「我都會直接反問主管『妳問的這些問題跟我的工作有甚麼關係？』後來還是有被錄取」
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