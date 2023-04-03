年輕人不懂用複製貼上快捷鍵？事主嘆無奈 卻被笑面試時把關不力
撰文：聯合新聞網
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新人剛入職時，很多東西都還需要學習，不過如果連基本文書都無法處理，可能會讓前輩不滿。
日前一名職場過來人抱怨，公司的新人連複製、貼上的快捷鍵都不會用，讓她不禁驚呼「現在學生到底都在學甚麼？」對此，網民反笑稱「那你們面試在面甚麼？挑人也不挑一下嗎？」
時代不同，一些大家以為是普通常識的東西，對新一代來說卻未必一樣！（按圖了解）
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一名網民在Dcard發文表示，她在媒體業工作，上班要熟悉基本電腦操作和文書處理，但今年公司招募了剛畢業的新員工，有次給新人一份文件請他修改，只需要簡單的複製、貼上，結果等5分鐘文件都沒有轉發回來，讓事主疑惑「那不是只要10秒就可以解決的東西嗎？」
事主起初以為是新人不了解公司系統，所以才耽誤了時間，等到她走到新人座位旁查看，才發現新人在使用滑鼠右鍵按「複製」、「貼上」，讓事主超級傻眼，直呼「這年頭居然有人不會用Ctrl+A、Ctrl+C、 Ctrl+V這些快捷鍵嗎？」
接着，事主表示，新人不只不會用快捷鍵，回上司的話也很搞不清狀况，上司問「前兩天你上的線上課程有甚麼心得嗎？」，新人卻只回「我覺得還好」，讓事主無言「他沒學過電腦，也沒學過說話技巧嗎？」
文章曝光後，有網民回應：
．「我們學生時期沒學甚麼快捷鍵，都是自己去發現的」
．「沒有說話技巧，他要怎麼面試通過？你們挑人也不挑一下嗎？還是公司開最低薪招人？」
．「老實說這很正常，以前我們小時候會用電腦，但現在小孩都用手機玩遊戲，沒甚麼會用到電腦的機會」
．「可是我就算知道可以按ctrl，還是會用滑鼠去按，這是我的個人習慣」
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