心理測驗｜吃飯快的人都很自私？4種用膳習慣　曝露你的職場個性

美食當前，你是「先苦後甘」派還是「先甘後苦」派？其實不同吃飯習慣，也可以看出一個人的性格。



日本占卜學家Mochizuki Anshia就在日本網站《Uranaitv》解析了4種不同的飲食習慣所代表的個性。分析結果指出，吃飯速度快的人其實比較自私。

4種吃飯習慣看出你隱藏個性（按圖了解）

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1. 先吃喜歡的菜：很會利用時間

如果吃飯習慣先吃比較喜歡的菜，代表一個人很會利用時間，同時也代表怕未來會後悔。而在生活中，這樣的人也會善用時間好好安排每一件事情，並且不喜歡拖泥帶水。

2. 把喜歡的菜留到最後享用：有了目標就一定要實現

習慣把最喜歡的菜留到最後的人，代表他是一個有了目標就一定要實現的人，因此做事也會努力不懈。這類人把「喜歡吃的食物」當作獎勵，在完成「吃完其他食物」的任務後，給自己一個小小獎賞。不過這類人也有缺點，那就是如果在追逐目標的過程中，突然迷失方向，可能就會不知道下一步該怎麼辦，而這樣的阻礙可能會影響到向前走的動力。

3. 把食物吃光：可靠、保守

如果有沒那麼喜歡吃的菜，但還是會把食物吃完，就代表這個人非常可靠，但也相對保守，因為對這樣的人而言，「沒有把食物吃完」是非常不尊重店家與廚師的行為。在工作上，這類人也會努力完成所有任務，但缺點就是稍微不知變通。

4. 吃飯速度快：極有行動力、自私

吃飯速度快代表這個人極有行動力，即使不是在吃飯也會行動迅速。但這類人同時也比較自私，因為容易只顧着自己的感受，忘了照顧到別人，所以有時候還是可以學着聆聽他人的想法，以免失去別人的信任。

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