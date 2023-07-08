Dunhill西裝2024春夏系列　英式風格兼具正裝及休閒感、通勤首選

2024 年春夏季系列不只展示了dunhill 對於未來的野心，更是 dunhill 工作坊系列的最終章。



由內部設計團隊呈現，為 Simon Holloway 作為 dunhill 創意總監的 AW25 首次亮相奠定了基礎，AW25 系列將於 2024 年 2 月呈現。

Dunhill 2024春夏系列，奢華種帶點休閒。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Dunhill 2024 春夏系列登場！

這一季展現了明顯的英國風格和奢華的質感。品牌歷史悠久的卓越工藝傳統被低調地展現。精緻而細膩的色調為整體搭配定調，強調材質的重要性。柔軟的麂皮、皮革和喀什米爾與 dunhill 晚禮服的傳統裁剪面料，搭配柔和的色調、中性色和豐富的大地色調與經典的英式海軍藍、黑色和英國圖案。

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這個系列是對打扮的讚頌，將正式感與休閒時尚結合，這些造型可以呈現出一個有條理的敘事，營造出特定的氛圍和感受。經典海軍藍西裝上推出了四個不同的版本：雙排扣、細緻針織、麂皮和 Barathea 晚禮服，展示了系列的多樣性。

作為 dunhill 的經典代表，本季的 Car Coat 以雙面穿形式呈現，採用海軍藍小狗牙紋精梳羊毛製成。延長款中，則以耐水性的柔軟緊密羊毛，在豐富的 Vicuña 色調中展現出奢華的質感。

這個系列將注重精緻的裁剪技術，強調傳統的細節和品質。輕便且顯著易穿的款式在整個系列中都能看到，不僅僅是一套經典的兩件式西裝，整個系列都貫穿了高級訂製的工藝。藉由定制西裝所需的理解，影響了一些關鍵細節、像是精湛的製作和漂亮的縫紉。一件完美剪裁的「雪茄」夾克擁有許多便利的口袋，同時賦予了悠閑感。

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精美的領帶和柔軟的配飾展現了英國傳統服裝的經典，包括圓點、獎章、條紋和佩斯利圖紋。1893 Harness 系列隨著時間的推移和時尚的變遷，這個系列持續演進。全新的鞋履包括 Audley Penny Loafer、AD Cipher 拖鞋和 Duke II 運動鞋。2024 年春夏系列呈現對男裝的全新見解。代表著品牌的鑒賞力、古典主義、精緻和傳承。

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