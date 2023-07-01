年輕人生活很消極？或受8大習慣拖累　「自恃年輕」已是一大問題

全世界的疫情已經慢慢消退，在這場疫情裏，有成就了不少會挖掘商機的人踏上了成功的道路，但更多的是讓不少人丟失了工作。



現在年輕一代的人都想要過着輕鬆無憂的生活，努力和懶散之間大多都選擇了懶散，從而導致生活越過越差！以下整理出了8個現代年輕人生活越過越差的原因，你都中了多少？

當每一件小事累積下去，便會很容易積習難改！（按圖了解）

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1. 太高估自己的工作能力

如今很多的年輕人都會覺得自己的薪水很低，卻從來沒有想過自己的工作能力問題。街上到處都是大學生，並不是說你是大學生就能找到自己喜歡且薪水高的工作，往往老闆們看的都是你的經驗來決定給你的薪資。只要你把自己的本職工作做好，老闆自然會看到你的努力且給你升職或加薪。千萬別高估自己的工作能力，沒有一件事情是可以一步登天的。

2. 沉迷於電子產品

一天24小時，你用了多少時間在電子產品上呢？沉迷於打遊戲或是煲戲不但浪費時間，還讓你忽然了與家人的溝通。相反的，若是利用電子產品來學習且提升自己的就另當別論，但也要控制好使用電子產品的時間，這樣才能防止你的眼睛過度疲累。

3. 拖延症

現在有不少年輕人都會有拖延症，只會嘴上說說，從來都不會馬上行動！比如，明明今天可以完成的事情非要拖到明天才去做，這樣只會讓那些還未完成的事情一直堆一直堆，最後造成一大堆繁忙的事情等着你去完成。大家一定要養成「今日事今日必」的習慣，杜絕拖延症才能讓你生活變得更有效率！

4. 經常怨天尤人

經常唉聲嘆氣，覺得自己沒錢，妒忌別人比你過得好等等負能量，這都為了甚麼呢？好又是一天，不好也是一天，與其這樣怨天尤人的過一天，倒不如想開一些！別總是羨慕別人過得很好，覺得自己甚麼都沒有，其實你在羨慕別人的同時也有人在羨慕你每天有飽飯吃，有人關心，有時間做自己想做的事情，要往正能量想才是你該做的。

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5. 錯了不承認，只會逃避

有些人，明明知道自己錯了但就是愛面子不去承認錯誤，給自己找一大堆的理由來說服自己或是將錯誤推卸去別人的身上，這只會讓你一直原地踏步的犯錯！你必須勇於承認自己的錯誤，只要你坦白承認，甚麼事情都會有餘地且也容易得到原諒，並且讓自己不再犯下同樣的錯。

6. 無節制的享受

現在的年輕人都抱着活在當下的態度，這方面說的是出糧了就拼命花，直到花完為止，沒錢再算等等的態度，從而導致越來越多月光族的出現。能理解每個月辛苦賺錢的你，想要在出糧後好好慰勞下自己，這個想法並沒有錯，但不代表要花光。年輕就必須要有存錢理財的習慣，這樣才能讓你的生活變得更好。

7. 無意義的熬夜

有些人因為工作不得不熬夜，而你就為了打遊戲，追劇，刷社交媒體等不重要的事情而熬夜！這只會讓你睡眠質量差，導致每天都感覺精神不足和易累。自律這事還得看個人，試想想你用珍貴的睡眠時間花在無關緊要的事情上，真的值得嗎？別再熬夜了，這句話相信你已經聽過了無數次。

8. 總覺得年輕，還有很多時間

相信這是現代年輕人大多的想法，總聽到他們說「我還年輕，時間多着，有甚麼慢慢來」。只想對有這想法的人說，時間一點一點流逝，年輕不是你懶散的藉口，就因為年輕才要更努力去學習和吸收更多知識，並且勇敢去闖且努力賺錢，這樣才能讓你以後的生活更安穩。就連身價過億的人都還在努力去提升自己，你憑甚麼不努力？

別再讓自己過毫無意義及沒有目標的生活了，這個世界很大，很多有趣的事情等着你去挖掘，真的不要再懶散下去了！從今天開始改變自己，這樣以後的你才會變得更好。

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